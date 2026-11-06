Basilio García Sevilla, 06 NOV 2026 - 23:52h.

"El mejor jugador del partido es Sivera, lo dice todo", explica el técnico sevillista

Uno por uno del Sevilla FC ante el Deportivo Alavés: sopapo de realidad

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El Sevilla FC está lanzando alertas por primera vez en lo que va de temporada, y a su mal partido en Getafe ha sumado una actuación espesa ante el Deportivo Alavés. Aunque el equipo de Luis García Plaza hizo más para conseguir la victoria que su rival, la sensación en Nervión es de que no llegó con claridad prácticamente nunca. Exceptuando el penalti fallado por Rubén Vargas. Ese penalti…

En la rueda de prensa posterior al choque, el técnico madrileño defendió la decisión de que el suizo fuera el lanzador. “Aquí ha lanzado penaltis y ha marcado, no es una cosa nueva. Está encargado él, Guridi, Peque… Y hoy lo ha tirado él. Sivera no me paró un penalti en tres años, ya se lo he dicho, y este año lleva dos”, expresaba el entrenador.

Luis García Plaza ha puesto en valor lo que ha hecho el Sevilla durante todo el partido, creyendo que han sido merecedores de la victoria de forma amplia. “Sabe a poco. Si. Nos ha costado al principio, pero no es fácil estar super bien todo el partido, hemos tenido minutos igualados. Hemos tenido el penalti, otra acción clara, y la segunda parte ya... Pero esto se trata de meterla en la portería, otros partidos hemos ganado sin estar generando tanto. Nos ha faltado meterla. El mejor jugador del partido es Sivera, lo dice todo”.

“Nos ha faltado un jugador capaz de cambiar, hemos tenido el penalti para marcar. Si hubiéramos marcado estábamos cerca, y nos ha faltado estar acertados. Hemos tenido cinco o seis claras y lo normal es marcar. Stassin, Isaac, ni Ure han estado acertados en el gol”, explicaba Luis García Plaza.

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El partido de Sangante. “Muy bien. Ha perdido un balón, pero ha estado muy bien. Le he quitado por la amarilla. Tienen tres delanteros muy poderosos, que en cualquier momento te ganan un duelo y han estado muy bien, incluso Castrín. Sin hacer muchos cambios, los datos que nos llegan eran hacer dos o tres cambios por tema físico, cuatro partidos en 12 días y lo teníamos que meter. Me alegro mucho por él, ha estado esperando su momento, y ahora se va con la selección”.

Fofana. “Puede jugar en los dos sitios. No es un doble pivote, es un 6 y un 8. Juega un mediocentro de posición, Agoumé, otro más adelantado como Fofana, y después un 10. Me gustó mucho en el mediocentro el otro día y por delante en Getafe estuvo más flojo. Esa fue mi sensación. Puede jugar arriba también, el otro día lo puse a los 20 minutos cuando se lesiona Isaac. Hoy no ha estado tan bien, ni el otro día tampoco. Cuando un jugador como él no está tan bien… confiamos en él. No ha estado tan brillante, pero ha estado bien”.

Llegadas sin puntería. “Si el equipo rival no te llega a portería y creas cinco o seis ocasiones de gol, eso es estar incómodo. ¿De verdad creéis que el juego ha sido malo? Ha sido de las mejores segundas partes de LALIGA, lo que pasa es que no marcas. Me sorprende el análisis. En la primera parte hemos tenido 25 minutos en los que no le hemos encontrado el sitio, pero después del penalti hemos hecho muchas situaciones de gol. En el fútbol, el acierto o el fallo en las áreas se paga mucho. El otro día regalamos el primer gol, hoy la defensa ha estado muy bien y arriba nos ha faltado, alguien talentoso. Lo normal es que hubiéramos marcado. Soy muy exigente y ambicioso. 18 puntos, sumando, peleando. Aquí arriba tiene Boyé, Toni, Mariano… unos bichos importantes. Tenemos que seguir creciendo ene se aspecto. Creo que el equipo ha hecho para ganar. Cuando el mejor es el portero es porque has llegado, nos ha hecho tres paradas clarísimas”.

Suazo y Juan Iglesias. “Todos. Están bien los dos, haciendo buena temporada, cada uno en su función. Gabi ha hecho un partido hoy muy bueno, hay gente del año pasado que ha subido su nivel, Kike, Castrín… esa base del año pasado está muy bien”.

Delanteros. “Tienen que seguir trabajando, peleando y buscando el gol. En Getafe no llegamos en la segunda parte, pero la primera sí que llegamos y marcamos. Hoy hemos llegado. Son cosas diferentes, a veces es un delantero, otras un mediapunta, o un banda. Hemos creado situaciones. Lo bueno, la portería a cero, la sensación de que no nos crean mucho. Si seguimos en esa línea hay que esperar que el equipo cree mucho. Mi resumen es que no estamos sacando rendimiento a las ocasiones que tenemos. Es el déficit”.