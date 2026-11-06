Pepe Jiménez Sevilla, 06 NOV 2026 - 23:18h.

El suizo firmó un encuentro horrible y se marchó con una tremenda pitada de Nervión

Rubén Vargas, el 'fichaje' que le faltaba a este Sevilla FC

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Cualidades, como ninguno; errores, más que el resto. Rubén Vargas firmó este viernes ante el Alavés un horripilante encuentro que evidenció la separación existente entre el ex de la Bundesliga, que intentó marcharse el pasado verano, y el Sánchez-Pizjuán, que le mandó un claro mensaje tras su sustitución.

Apuesta de Luis García Plaza para la banda derecha tras el mal encuentro de Chidera Ejuke ante el Getafe, cuesta recordar una única jugada positiva de Rubén Vargas este viernes.

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Perdió conducciones de manera incontable, fue imposible contabilizar algún regate, desperdició varios contragolpes y hasta la acción más clara del fútbol, un penalti, lo falló. Disparo digno de jugador de menos categoría y gestos que evidenciaban su desconexión.

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Rubén Vargas se despide con una sonora pitada

Su lanzamiento, pésimo, enfadó muchísimo a la grada y cada acción que desperdiciaba iba, poco a poco, enfadando al público.

Los pitos, tímidos, tras sus errores, se unieron en el momento que se anunció su sustitución y el Sánchez-Pizjuán le dejó claro al atacante que, si quiere recuperar su cariño, deberá hacer muchas (muchísimas) cosas buenas sobre el césped.

A pesar de que Luis García Plaza y su equipo pedían a la grada ánimos, cada paso de Vargas iba incrementando el sonido en la grada y el enfado de todos aquellos que consideran que el suizo debería salir cuanto antes del Sevilla.

Luis García Plaza y la fórmula para recuperar al extremo

Sin Miguel Sierra, y con Chidera Ejuke lejos de aportar cierta regularidad, Luis García Plaza necesita recuperar al mejor Rubén Vargas para que su banda derecha vuelva a ser protagonista y aporte peligro al equipo.

De momento, el suizo se marchará con su selección -donde suele encontrar un contexto más cómodo- y volverá antes del derbi sabiendo que el Sánchez-Pizjuán ya le perdona pocas... o ninguna.