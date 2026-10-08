Rubén Vargas, el 'fichaje' que le faltaba a este Sevilla FC

Álvaro Borrego 08 OCT 2026 - 11:26h.

El suizo parece haber dejado atrás los problemas de rodilla y podría ser una de las grandes novedades contra el Levante

El 'extraño' calendario del Sevilla en octubre: de una semana limpia a tres en la misma

Compartir







Rubén Vargas podría ser la gran novedad del duelo contra el Levante. El extremo parece haber superado esos problemas de rodilla que le impedían trabajar con normalidad y que le han mantenido en el dique seco en este inicio de temporada. Es precisamente ese uno de los grandes retos de Luis García Plaza, quien aseguró hace unas semanas estar "empecinado" en recuperar la mejor versión del suizo, como así se lo ha llegado a transmitir al propio futbolista.

De hecho esa fue una de las preguntas de la rueda de hace justo un mes, cuando aún estaba ausente el extremo. "Estoy esperando que podamos tirar hacia adelante con él cuanto antes. Rubén siempre es importante. Se lo he transmitido a él y lo he transmitido desde que llegué. Hay que recuperar su mejor versión y en eso me voy a empecinar de darle toda la confianza, pero hasta ahora no podemos contar con él", argumentaba García Plaza en la previa del duelo contra el Valencia.

Rubén Vargas sufrió una parameniscitis externa de la rodilla derecha. Esta lesión consiste en la inflamación del tejido blando que rodea el menisco externo, en el lateral de la rodilla. Los servicios médicos del club le han realizado un tratamiento específico para tratar de paliar la lesión y después de varias semanas alternando trabajo al margen con ejercicios específicos el futbolista parece estar en condiciones para volver a competir.

Lo cierto es que las lesiones han sido un problema recurrente para Rubén Vargas desde su llegada al Sevilla. Los problemas musculares han condicionado su continuidad y le han impedido tener una regularidad que el equipo también necesita de él. Esta temporada, de momento, solo ha disputado 20 minutos en la primera jornada ante el Rayo Vallecano. Del mismo modo, durante el mercado estuvo muy pendiente de su futuro, ya que el Sevilla valoraba una posible salida y hubo interés de otros clubes. Entre las lesiones y la incertidumbre sobre su continuidad, Vargas apenas ha podido tener protagonismo en este inicio de curso. Ahora, con todo eso dejado atrás y con Luis García Plaza empeñado en recuperar su mejor versión, el suizo oposita a ser el último gran 'fichaje' que necesitaba este equipo.