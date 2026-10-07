Basilio García Sevilla, 07 OCT 2026 - 14:03h.

El jugador marcó ocho goles en julio con el Sirius y, desde entonces, no ha anotado ni con el Sevilla ni con Escocia

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El parón de selecciones ha sido largo, larguísimo para el aficionado que espera volver a ver a su equipo cuando le va bien, como es el caso del Sevilla FC. También puede servir para que algunos jugadores se quiten la presión que viven en sus clubes cuando las cosas no terminan de funcionar de manera individual. Ese es el caso de Robbie Ure, que aunque está aportando al juego desde su llegada, vive una sequía goleadora que tampoco ha sido capaz de saciar en su primera convocatoria con la selección absoluta de Escocia.

El salto de la liga sueca a LALIGA EA SPORTS lo ha notado rápidamente el flamante delantero sevillista. Por un lado, no ha tardado en darse cuenta de que la competitividad en España es mucho mayor, por lo que no es tan sencillo ponerse de cara a gol. Por el otro, su solo fichaje por el Sevilla le ha servido para entrar en los planes de la selección absoluta escocesa después de haberse quedado fuera del Mundial, convirtiéndose entonces en objeto de debate nacional.

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Con todo, a Robbie Ure ya se le espera en la capital hispalense para empezar a preparar el partido ante el Levante UD que será, casi son seguridad, una nueva oportunidad para acabar con su sequía goleadora. El atacante no ha marcado un gol desde que fichó por el Sevilla, a pesar de que acumula siete partidos con su nuevo club y cuatro con su selección, y parece habérsele mojado la pólvora que demostró en el IK Sirius.

Agosto y septiembre sin marcar

Después de marcar ocho goles en el mes de julio, el jugador no ha hecho ninguno ni en agosto ni en septiembre, y ha comenzado el mes de octubre por los mismos derroteros. Los números goleadores no son buenos para él, pese a que su gran fortaleza como delantero es su relación con la portería rival, al haber hecho goles en todos los clubes por los que ha pasado.

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Este jueves se debe poner a las órdenes de Luis García Plaza, Lucas Stassin sigue en el periodo de recuperación de su lesión y tiene muchas papeletas de salir de inicio en el Ciutat de Valéncia. Será un nuevo día en el que podrá saciar una sed de gol que le está pesando desde mediado el verano, justo cuando dio el salto del Sirius al club de Nervión.