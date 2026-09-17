La apuesta de García Plaza por Isaac y los ejemplares minutos de Robbie Ure

Pepe Jiménez Sevilla, 17 SEP 2026 - 18:54h.

García Plaza acabó desplazando a Isaac a la banda derecha

Se acabó el debate nacional con Robbie Ure; Escocia convoca al delantero sevillista

Compartir







Fue una de las decisiones de Luis García Plaza que más sorprendió ante el Dépor. Con Lucas Stassin totalmente agotado, el entrenador del Sevilla apostó por colocar a Isaac Romero como delantero centro en el tramo final del encuentro, dejando a Robbie Ure únicamente para los últimos minutos. El primero se fajó y el segundo respondió a la perfección.

Porque cuando la rueda gira, cada decisión, cada apuesta, parece salir bien. Hace meses, colocar a Isaac Romero como único punta dejando en el banquillo a tu gran apuesta veraniega, habría sido, cuanto menos, debate nacional, pero ahora encuentra -y acepta- toda explicación.

Con el Dépor en busca del empate de manera desesperada, los huecos en la zaga eran múltiples y García Plaza colocó a Isaac Romero con dos grandes objetivos. El primero, intentar aprovechar su potencia en carrera con espacios; y el segundo, quizás más importante, dificultar la salida de balón de los locales, que a pesar de tener un jugador menos, parecían más cómodos que en el inicio de la cita.

García Plaza llevaba toda la semana reconociendo el trabajo en presión que hizo Isaac Romero ante el Valencia y quiso premiar al de Lebrija con unos minutos en Riazor en los que, eso sí, se evidenció sus dificultades como único punta.

Robbie Ure, compromiso y esfuerzo en el descuento

Para el descuento, sin embargo, quedaría aún mucho más. Con Miguel Sierra sin oxígeno, García Plaza apostó por colocar a Isaac Romero en banda derecha, ayudando a su lateral, y colocar a Robbie Ure como '9'.

El escocés arrancó entonces un mini-partido donde casi consigue incluso anotar su primer gol con el Sevilla. Presión, recuperaciones, saltos en cada balón largo y un buen número de desmarques que, por una razón u otra, sus compañeros no aprovecharon para sentenciar la cita.

Ante el Barça, el debate volverá a abrirse en la delantera, pero parece que en estos momentos, cualquiera que salga como '9', sabe perfectamente su función en este Sevilla.