Pepe Jiménez Sevilla, 07 OCT 2026 - 17:57h.

El Sevilla aún espera rival para la Copa del Rey

Luis García Plaza ya 'sueña' con vivir el derbi: "Tiene que ser la hostia"

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El fútbol de clubes, al fin, está de vuelta. Los encuentros internacionales apuran sus últimas opciones y los futbolistas vuelven a casa para que LALIGA EA Sports, al menos en España, vuelva a rodar. La espera ha sido eterna, pero ahora llega un importante tirón hasta el próximo parón y en algunos clubes como el Sevilla, será de lo más extraño.

Y lo será porque el Sevilla, de primeras, será uno de los equipos que estará más tiempo sin jugar desde su última cita, ya que después de jugar el sábado ante el FC Barcelona -parece que ha pasado una eternidad desde aquel encuentro-, volverá al césped el lunes en el Ciutat de Valencia. Los sevillistas tendrán que esperar algo más para volver a ver a su equipo.

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A partir de ahí, los de García Plaza tendrán un pequeño tourmalet, algo más relajado que aquellos que juegan en Europa, con una serie de encuentros que se dividen de manera... particular.

Una semana sin fútbol para el Sevilla

Lejos de tener un orden sencillo sin Europa, el Sevilla va bailando horarios y días para encontrarse con un mes de octubre en el que tendrá toda una semana sin competición... y la siguiente disputará hasta tres encuentros casi sin descanso.

Después del Ciutat de Valencia (12 octubre), el Sevilla jugará ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 18 de octubre, domingo; tras esa cita, los de García Plaza no volverán a competir hasta el 26 de octubre, ante Osasuna en el Sánchez-Pizjuán, es decir, tendrá más de siete días sin fútbol, quedándose sin jugar la semana del 19 al 25.

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Para aquellos que sea mucho tiempo, quedará el consuelo de ver a su equipo tres veces en los otros siete días del mes (seis realmente): el mencionado 26 ante Osasuna, el 29 en Copa del Rey ante el At. Unión Güímar o el SP. Hortaleza y, finalmente, el domingo 1 de noviembre ante el Getafe en El Coliseum.

La última fecha por conocer antes del próximo parón internacional es la del fin de semana correspondiente al 7-8 noviembre, cuando el Sevilla recibirá al Deportivo Alavés en el Sánchez-Pizjuán.

El calendario del Sevilla hasta el próximo parón

12 octubre: Levante - Sevilla.

18 octubre: Real Madrid - Sevilla.

26 octubre: Sevilla - Osasuna

29 octubre: At. Unión Güímar o el SP. Hortaleza - Sevilla.

1 noviembre: Getafe - Sevilla.

Por definir (6-7-8 noviembre): Sevilla - Alavés.