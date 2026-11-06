Álvaro Borrego 06 NOV 2026 - 14:44h.

El guardameta de 21 años acepta el rol actual y se muestra "preparado" para cuando le toque otra oportunidad

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Fran González aguarda una nueva oportunidad en el Sevilla FC. El guardameta de 21 años trabaja con la aceptación de estar viviendo un año de transición y es plenamente consciente de la complejidad de tener mayor protagonismo, especialmente por la figura indiscutible de Vlachodimos. Un reto que se toma con serenidad y sintiéndose preparado para cuando llegue el momento. El portero, que ya debutó en la Copa del Rey, ha concedido una entrevista a los compañeros de Leonoticias para desgranar cómo están siendo sus primeros meses en Nervión.

Sus primeros meses: "Adaptándome al principio. Los principios no son fáciles, llegas aquí siendo muy joven, llegas a otra ciudad y es difícil adaptarse, aunque el club te ponga muchas facilidades como es el caso. Una vez que pasas por ese proceso de acostumbrarte a todo, a la rutina, a los nuevos compañeros, las dinámicas... pues bueno, mejor. Cuesta, pero porque es normal y yo estoy en ese proceso de adaptación, aunque en general muy bien, contento".

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El gran inicio del Sevilla FC: "Tenemos 17 puntos que no nos los quita nadie, solo hemos hemos perdido contra los tres grandes, pero al final nosotros competimos en todos los partidos y yo veo al equipo bien, con ganas de seguir sumando, de no bajarnos de ahí y de que nadie nos quite la ilusión de seguir ganando partidos. El grupo está muy contento y muy unido".

No es fácil jugar con Vlachodimos: "A mí es un tema que no me preocupa porque creo que todos los jugadores jóvenes tenemos que pasar por este momento y es algo natural de la carrera de un futbolista el ir haciéndose un hueco poco a poco. No me preocupa para nada el hecho de no estar jugando, no creo que que sea mi foco ahora. Tengo que estar bien para cuando me toque porque eso al final quieras que no, por una cosa o por otra pues siempre siempre acaba llegando, pero bueno que ya te digo, no es algo que a día de hoy me preocupe. Obviamente todo el mundo quiere jugar, pero entiendo perfectamente mi situación, 21 años, portero de Primera División, no es fácil dónde estoy y tengo que valorar eso. Hay muy pocos porteros con mi edad en Primera División y yo me quedo tranquilo con eso, con que me va a llegar la oportunidad alguna vez".

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Por qué fichó por el Sevilla FC: "Al final ya creía que había cerrado una etapa allí en Madrid, en el Castilla, y sí que creía que lo mejor para mí era dar ese salto fuera donde fuera. Obviamente, lo normal es que los porteros jóvenes pues de primeras vayas a donde vayas no vas a jugar, porque al final yo vengo de Primera RFEF, que hoy es una competición que está mejorando mucho en los últimos años, pero el paso es grande. Me siento muy preparado para dar ese salto. De hecho, quería dar ese salto porque sentía que ya había acabado una etapa y el Sevilla es uno de los grandes de España, un club súper histórico, muy bueno en todos los sentidos y una oportunidad real para mí para poder competir y jugar en los próximos años".

Su salida del Real Madrid: "No es fácil abandonar el que probablemente es el mejor club del mundo, pero bueno, muchas veces tienes otras ilusiones y mi ilusión era venir al Sevilla, desde el primer momento lo tuve muy claro. Ellos fueron muy claros conmigo y yo desde el primer momento les dije que quería venir. No me lo tuve ni que pensar, es un sitio para seguir creciendo y poder estar mucho tiempo".

La vida en Sevilla: "La verdad que el tiempo no tiene nada que ver con donde yo he vivido. Sevilla es una ciudad súper bonita, la gente es muy distinta a como es en el norte, pero me gusta. Como te dije antes de los principios pues te vas adaptando y yo llevaba muchos años en Madrid y ya tenía mis amigos, tenía todo allí y ahora pues es un proceso de hacerlo aquí".

En qué momento está de su carrera: "Yo estoy preparado para todo, para lo que me venga. Estoy en un punto en el que lo más importante es disfrutar del día, que esté contento con donde estoy entrenando y los compañeros. Obviamente todo el mundo quiere jugar como es normal, me encuentro en un punto en el que tengo solo tengo un partido en Primera División, pero siento que estoy preparado para asumir la responsabilidad que se me dé, sea donde sea".