David Torres Valencia, 06 NOV 2026 - 13:40h.

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José Mourinho no se fía del Valencia CF de Javier Aguirre. El entrenador del Real Madrid lanzó este viernes un aviso a sus futbolistas antes de visitar Mestalla y calificó el encuentro de este sábado como uno de los más difíciles de toda LALIGA. El técnico portugués puso el foco especialmente en el mexicano, al que considera un entrenador complicado por su experiencia y por tener muy claro qué quiere de sus equipos.

"Es un entrenador muy difícil, un hombre con mucha experiencia vivida que sabe perfectamente lo que quiere como filosofía para sus equipos y será un partido durísimo para nosotros", advirtió Mourinho en sala de prensa tras hablar del homenaje a Jesús de Miguel. El preparador madridista fue incluso más allá al explicar qué es lo que le preocupa de su homólogo valencianista: "No está preocupado si va a jugar maravillosamente bien o no tan bien. Está preocupado de ganar partidos sea como sea".

Javier Aguirre contesta a José Mourinho

Un reconocimiento que no pasó desapercibido en la previa del encuentro. Mourinho mostró respeto por la capacidad competitiva de Aguirre y avisó de que el Real Madrid necesitará estar a su mejor nivel para llevarse los tres puntos de Mestalla. Ahora le tocaba responder al entrenador del Valencia CF. En su comparecencia ante los medios, Aguirre valoró las palabras del portugués y explicó cómo afronta un partido en el que su equipo buscará dar la sorpresa ante uno de los grandes favoritos de LALIGA.

"A José lo conozco hace muchos años. Es muy buen amigo y buen entrenador. No tengo más que palabras de agradecimiento para él. Siempre ha sido muy amable conmigo, un caballero y siempre dispuesto al diálogo. En ese sentido, es un grande del fútbol. Ha hecho historia y merece todo mi respeto. Todo lo que diga estará bien", dijo en una primera respuesta.

"Me da igual la etiqueta que quieran ponerme"

Después, al ser preguntado por las etiquetas contestó directamente a Mourinho. "No tengo redes sociales, amigo. No puedo responder al entorno. Es muy bueno poner etiquetas, créanme, pero a mí me da igual. Queremos ganar todos, queremos salir de esta situación y me da igual la etiqueta que quieran ponerme. El Valencia tiene que salir de una situación en la que no corresponde estar por la historia del club".

"Hay que salir lo antes posible y eso se hace ganando puntos. Al final, esto va de ganar. Luego ya las etiquetas las pone usted y el entorno. Que si Ancelotti, que si Mourinho, que si Guardiola... Nosotros no nos dedicamos a otra cosa más que a entrenar y ganar partidos. A veces se puede y a veces no", zanjó dándole la razón a Mourinho.

Le da la razón a Mourinho: "Ellos están más cansados"

Dónde sí admite Aguirre que Mourinho tiene razón en quejarse es en que tienen menos tiempo de descanso. Mourinho ha dicho que le da miedo el partido porque el Valencia llega más fresco, después de una semana sin jugar, mientras que el Real Madrid viene de disputar la Champions. ¿Cree que eso puede influir?

"José es muy sincero. Te dice lo que siente y es verdad que están más cansados, eso es cierto. Luego lo otro son sus sentimientos. Yo te digo que él es sincero de arriba abajo. Cada uno tiene su estilo. Respeto mucho a José porque siempre te va a decir lo que siente. Luego el partido no lo jugamos ni él ni yo. Habrá que ver cómo se desarrolla", dijo

"Si nosotros hacemos el partido que planeamos y no nos equivocamos individual ni colectivamente, tenemos grandes posibilidades de conseguir un buen resultado. Somos un equipo que puede competir, ¿por qué no? Estamos en la Liga y tenemos jugadores de mucha valía. Ya decía la semana pasada que los triunfos de los rivales cercanos nos obligaban. Esperemos seguir en una línea ascendente", concluyó