David Torres 06 NOV 2026 - 12:44h.

El Valencia CF cierra las nuevas altas de Socio VCF para el Nou Mestalla con más de 15.800 inscritos y 12.000 grupos

La creación de grupos acaba con 13.684 agrupaciones

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ValenciaEl Valencia CF cierra la primera etapa del traslado al Nou Mestalla con 53.418 valencianistas potencialmente interesados en conseguir un asiento en el nuevo estadio. El plazo para crear grupos ha finalizado este viernes 6 de noviembre a las 12:00 horas con un balance de 49.232 personas agrupadas entre abonados y Socio VCF. A esta cifra hay que sumar los 4.186 abonados que han decidido no agruparse y que también participarán en el proceso de elección de localidad.

El club da así por concluida la Fase 1 de creación de grupos, un paso fundamental para organizar el futuro reparto de localidades en el nuevo estadio. En total, se han constituido 13.684 grupos, con una media de 3,60 personas por grupo. Una cifra que refleja el interés de la afición por estrenar el nuevo recinto y que confirma la elevada demanda de cara al traslado.

El Valencia CF partía de 40.076 abonados de aforo general en la temporada 2026-27, con una edad media de 43,4 años. A ellos se suman los 15.889 Socio VCF registrados actualmente, de los cuales 12.824 se han integrado en los grupos creados para el proceso. La edad media de estos últimos es de 32,3 años. Una fotografía que permite entender el peso que tendrán ambas modalidades en el traslado y que actualiza las cifras de abonados y Socio VCF del Valencia.

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En cuanto a la composición de los grupos, 7.520 están formados exclusivamente por abonados y reúnen a 24.863 personas. Otros 2.519 son grupos mixtos, integrados por abonados y Socio VCF, con 16.645 integrantes. Por último, existen 3.643 grupos compuestos únicamente por Socio VCF, que suman 7.718 personas.

El 17 de noviembre comienza la fase 2 del traslado al Nou Mestalla

Con el cierre de la creación de grupos, el Valencia CF prepara ya el siguiente paso. El próximo 17 de noviembre arrancará la Fase 2, correspondiente a la selección de asientos. El martes 10 de noviembre el club dará a conocer más detalles sobre cómo se desarrollará este procedimiento. Será el siguiente capítulo de un proceso de traslado que comenzó el pasado 14 de octubre.

Cada aficionado recibirá una comunicación con la fecha y hora de su cita, que será presencial y personalizada. Será entonces cuando los grupos y los abonados individuales puedan avanzar en la elección de su ubicación en el nuevo estadio. Una elección en la que también entrarán en juego las condiciones económicas y las distintas localidades disponibles, con unos precios del Nou Mestalla y cuestiones básicas del traslado. Será de forma presencial en la sala 1923 en Mestalla, dónde irán los capitanes a gestionar su ubicación.

La primera fase deja, por tanto, una fotografía clara de la expectación que despierta el nuevo estadio: 53.418 valencianistas están dentro del proceso para elegir su asiento en el Nou Mestalla. El siguiente capítulo comenzará el 17 de noviembre, cuando la afición empiece a convertir esa expectativa en una localidad concreta.