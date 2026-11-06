David Torres 06 NOV 2026 - 12:12h.

A los dos les harán contrato profesional cuando cumplan 16 años

Dos canteranos del Valencia CF hacen historia y le dan a España su primer Mundial sub15

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ValenciaEl Valencia CF mira al futuro y Braulio Vázquez quiere tener controlados a los futbolistas que están llamados a marcarlo. El director deportivo sigue muy de cerca la evolución de las figuras emergentes de la Academia VCF y también aprovecha los encuentros con sus jóvenes talentos para dejar alguna broma que no pasa desapercibida. Una de ellas tuvo como protagonista a Yulian Mosquera, central de la cantera valencianista, y a su hermano Cristhian, actualmente en el Arsenal, que ha ganado el Mundial sub 15 junto a Ricar Pérez.

"Tienes un hermano, ¿no? A ver si lo podemos traer aquí", le comentó Braulio entre risas al joven futbolista. Una frase aparentemente desenfadada que esconde también una historia con cierto trasfondo. Cristhian Mosquera, central formado en Paterna, abandonó el Valencia CF para fichar por el Arsenal en una operación que se cerró antes del advenimiento de Kiat Lim y de la llegada de Pitchwise al accionariado del club.

La ocurrencia del director deportivo tiene, además, un antecedente. Es una respuesta a la broma que Mikel Arteta gastó a Cristhian Mosquera durante su presentación como jugador del Arsenal en julio de 2025. Entonces, el entrenador del conjunto londinense se fijó también en Yulian, que acompañaba a su hermano, y aprovechó para bromear sobre su futuro. Arteta pidió hacerse una fotografía con el pequeño y lanzó un comentario que en Valencia no pasó desapercibido: quería tenerlo controlado para el futuro.

Se busca un central de jerarquía para enero

Ahora ha sido Braulio quien ha recogido el guante con su propia ocurrencia. Una manera de devolverle la broma al técnico del Arsenal y, sobre todo, de dejar claro que el Valencia no pierde de vista a uno de los jóvenes talentos de su Academia.

La frase coincide, además, con una de las prioridades que tiene actualmente el Valencia en el mercado de fichajes: incorporar un central de jerarquía que refuerce la defensa de Javier Aguirre. La búsqueda de un delantero es la otra gran necesidad que tiene identificada la dirección deportiva. Braulio trabaja, por tanto, en el presente sin perder de vista el futuro y con la intención de mantener el vínculo con los jóvenes que despuntan en Paterna.

Yulian Mosquera y Ricar Pérez, campeones del mundo que recibirán el reconocimiento de Mestalla

La visita de Braulio también tuvo un motivo especial. El Valencia CF felicitó a Yulian Mosquera y Ricar Pérez, los dos representantes de la Academia VCF que se proclamaron campeones del mundo con España en la primera edición de la Copa Mundial FIFA U15. Ambos formaron parte del selecto grupo de 14 futbolistas de la Selección española Sub-16 que conquistó el título.

A su regreso a Valencia, los dos canteranos recibieron la felicitación de Braulio Vázquez y Luis Martínez, director de la Academia VCF. Además, el propio Luis Martínez les trasladó una invitación formal para que puedan ofrecer su medalla a la afición este sábado en el Camp de Mestalla, durante la previa del partido ante el Real Madrid. Tendrán así la oportunidad de compartir con el valencianismo un éxito que también lleva sello de Paterna.

"Para nosotros salir al Camp de Mestalla es una locura", reconoció Yulian, que explicó cómo vivió una competición muy especial. El central tuvo prácticamente todos los minutos y destacó la unión del grupo y la experiencia de compartir el campeonato con Ricar, con quien ha coincidido en buena parte de su trayectoria.

"Fue muy bonito compartirlo con Ricar, que siempre lo hemos compartido casi todo", explicó. Su compañero también puso en valor el trabajo colectivo: "Los goles han llegado gracias al equipo y a estar muy unidos".

Ricar fue uno de los grandes protagonistas ofensivos del torneo, disputado en un novedoso formato de fútbol 8. España tuvo que superar incluso una eliminatoria ante Gales que se decidió en los penaltis antes de culminar su camino hacia el título.

"Estoy súper contento de haber podido compartir esta experiencia con Yuli. Ya llevamos unas cuantas juntos y ahora toca volver a trabajar para ayudar al equipo", señaló Ricar.

Ricar Pérez y Yulian Mosquera tendrán contrato cuando cumplan los 16 años

Los dos jóvenes tendrán ahora un recuerdo especial en Mestalla y firmarán sus nuevos contratos profesionales cuando tengan 16 años (la edad legal para hacerlo). Antes, Braulio les felicitó con un mensaje que también resume la exigencia del club con sus promesas: "Estamos muy orgullosos de vosotros. Enhorabuena, a disfrutarlo y ahora a seguir trabajando". El Valencia ata de cerca a sus talentos emergentes y quiere que sientan que su futuro también pasa por Mestalla.