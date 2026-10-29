David Torres 29 OCT 2026 - 11:11h.

El Valencia CF estará en el primer Mundial Sub 15 de la historia: fútbol 8, porterías reglamentarias y casi 1.000 partidos

Ricar Pérez hizo ocho goles en seis partidos, marcó en cuartos y ya está en semifinales

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ValenciaEl Valencia CF tiene una nueva perla que empieza a llamar la atención fuera de Paterna. Ricar Pérez, extremo zurdo de la Academia, está deslumbrando con España en el primer Mundial sub-15 de la FIFA, que se disputa en Bakú (Azerbaiyán). El valencianista suma ocho goles en seis partidos, una cifra que le ha convertido en uno de los grandes protagonistas de un torneo en el que está muy bien representado por Ricar Pérez y Yulian Mosquera (el hermano pequeño de Cristhian), dos futbolistas de su cantera que defienden a la selección española. España se medirá con Grecia este jueves en semifinales (15.30 h), otro equipo durísimo y que lo está haciendo muy bien en Azerbaiyán. Lo hace tras haber eliminado a Colombia por 5-0 con un gol, cómo no, de Ricar Pérez, que fue titular.

Quién es Ricar Pérez y cómo juega

Ricar es un futbolista zurdo que destaca por su velocidad, desborde y capacidad para superar rivales. Habitualmente juega por la banda izquierda, desde donde busca encarar a los defensas, encontrar espacios cerca del área y aprovechar su facilidad para definir. También puede actuar en posiciones más adelantadas, gracias a su movilidad y olfato goleador.

Su rendimiento en Bakú confirma su capacidad para marcar diferencias. España ha encontrado en el valencianista una de sus principales armas ofensivas en un campeonato que se disputa en formato de fútbol 8. El atacante ha respondido con siete tantos en cinco encuentros en la fase de clasificación y uno más en cuartos y ha aprovechado el escaparate internacional para reivindicarse como una de las promesas más interesantes de la Academia.

El Real Madrid sigue sus pasos: nuevo contratoa la vista

Su explosión goleadora no ha pasado inadvertida. Según informó la Cadena COPE, el Real Madrid sigue de cerca la evolución de Ricar Pérez, una circunstancia que obliga al Valencia a prestar especial atención al futuro de uno de sus talentos más prometedores.

El club blanquinegro lo tiene atado dentro de su estructura de cantera, pero todavía no puede formalizar un contrato profesional. Ricar cumple 16 años el 1 de abril de 2027, fecha clave para asegurar su continuidad mediante esa fórmula. Hasta entonces, el Valencia deberá proteger su apuesta por un futbolista que ya empieza a destacar en categorías superiores.

Feliz en Valencia y con un sueño claro

Pese al interés que despierta, Ricar está feliz en Valencia. El joven quiere seguir creciendo en Paterna y tiene un objetivo que explica su vínculo con el club: debutar algún día en Mestalla. Su rendimiento en Bakú refuerza esa ilusión y coloca a la Academia ante el reto de acompañar su progresión sin quemar etapas.