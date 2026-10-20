El Valencia CF estará en el primer Mundial Sub 15 de la historia: fútbol 8, porterías reglamentarias y casi 1.000 partidos
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La Academia VCF estará representada en una cita inédita que reunirá a más de 3.000 participantes en Azerbaiyán. Yulian Mosquera y Ricar Pérez defenderán a España en un torneo que la FIFA quiere convertir en una referencia del fútbol formativo.
El Valencia CF estará presente en el primer Mundial Sub-15 de la historia. La Academia blanquinegra contará con dos representantes, Yulian Mosquera y Ricar Pérez, en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputará en Bakú (Azerbaiyán) del 24 al 30 de octubre. Ambos jugadores se incorporan a la concentración de la selección española Sub-16 para afrontar una competición que nace con un formato diferente al habitual.
La FIFA ha diseñado un torneo abierto a todas sus federaciones miembro, independientemente de su tamaño o tradición futbolística. La edición masculina se celebra este año y la femenina tendrá lugar en 2027. A partir de 2028, el objetivo es que ambas competiciones se disputen anualmente.
Fútbol 8 y casi 1.000 partidos en seis días
La principal particularidad será el formato de fútbol 8, con dos partes de 20 minutos y porterías reglamentarias de 7,32 por 2,44 metros. Los encuentros se disputarán en campos de 68 por 47 metros y el calendario contempla casi 1.000 partidos en seis jornadas, con más de 3.000 jugadores, entrenadores y árbitros participantes.
Todos los equipos seguirán compitiendo hasta el último día. Tras una primera fase de grupos, quedarán distribuidos en seis niveles según sus resultados. Cada nivel tendrá un ganador y el campeón del nivel A será proclamado vencedor de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA. La final se jugará el 30 de octubre en el emblemático Crystal Hall de Bakú.
Dos valencianistas con España
Mosquera, hermano de Cristhian, jugador del Arsenal, es central del Juvenil B del Valencia CF, y Ricar ya habían sido internacionales con las categorías inferiores españolas. Ambos afrontan la cita como una oportunidad para seguir creciendo. "Es un orgullo representar a la selección y estamos muy contentos de poder vivir esta experiencia que será inolvidable", explica Mosquera en VCF Media.
España se medirá a Barbados, Chile, Congo, Kuwait y Tayikistán. Ricar advierte de que no hay margen para confiarse: "Son selecciones y son los mejores de cada país".
La convocatoria refuerza el trabajo de la Academia VCF, que suma 20 jugadores internacionales en la temporada 2026-27, entre ellos futbolistas de las categorías masculinas y femeninas y representantes de distintas selecciones nacionales.