La hora de Copete y el giro caprichoso del destino ante el Villarreal

David Torres 20 OCT 2026 - 13:13h.

Lleva siete meses alejado de los terrenos de juego

Javier Aguirre da algunas pistas once titular y repasa la enfermería: "Rioja sí, Copete me han convencido que no"

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ValenciaCopete ve la luz al final del túnel. Siete meses después de caer lesionado de gravedad en la rodilla ante el Villarreal, el central del Valencia CF está preparado para volver. El defensa se entrena esta semana al mismo ritmo que sus compañeros, las sensaciones son buenas y, salvo contratiempo, su regreso está cada vez más cerca, tan cerca como que, lo normal es que entre este viernes en la convocatoria para el próximo partido. Y el destino ha querido que el posible reencuentro con los terrenos de juego llegue precisamente ante el equipo contra el que comenzó su calvario.

Javier Aguirre ya dejó entrever la semana pasada que confiaba en recuperar pronto al futbolista (vídeo superior). "Rioja está y Copete me convencieron que no, pero está casi", decía el Vasco. Ahora, la evolución del central invita al optimismo. Si el técnico considera que está preparado, Copete puede convertirse en uno de los refuerzos más importantes para el Valencia en este tramo de la temporada.

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No es un jugador desconocido para el entrenador mexicano. Ambos coincidieron en el Mallorca y Aguirre conoce perfectamente sus características. Un central zurdo, con capacidad para jugar por el perfil izquierdo de la defensa, que puede aportar alternativas y competencia a una zaga necesitada de efectivos.

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Siete meses, dos operaciones y una revancha pendiente

El regreso tiene un significado especial después de una recuperación mucho más complicada de lo previsto. Copete se lesionó ante el Villarreal y tuvo que pasar dos veces por el quirófano, una circunstancia que prolongó su ausencia y alimentó la incertidumbre sobre los plazos. Entonces aparecieron los problemas que obligaron a valorar una nueva intervención y, posteriormente, la posibilidad de que volviera a operarse, como así fue

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El defensa volvió a pisar el césped a finales de agosto, aunque todavía necesitaba tiempo para completar su puesta a punto. Su vuelta al trabajo sobre el terreno de juego fue el primer paso de una recta final que ahora parece estar cerca de concluir.

Copete también ha tenido que acostumbrarse a un Valencia que ha cambiado durante su ausencia y que necesita recuperar estabilidad. Siete meses después, el círculo puede cerrarse ante el Villarreal. El mismo rival que marcó el inicio de su pesadilla puede ser el escenario de su regreso. Una curiosidad del calendario que convierte su posible vuelta en algo más que una noticia médica.