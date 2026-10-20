David Torres Valencia, 20 OCT 2026 - 11:32h.

Dani Parejo vuelve victorioso a la Ciudad Deportiva de Paterna: ¿rumbo al Getafe?

Entrenador en las categorías base, el ex capitán del Valencia CF no ve clara su vuelta al campo

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Ángel Torres no tira la toalla con Dani Parejo, exjugador del Getafe que se consagró en el Valencia CF y el Villarreal, aunque el presidente del Getafe ya sabe que el excapitán del Valencia CF no tiene nada claro dar el paso, como ya publicó ElDesmarque. El dirigente azulón ha confirmado que ha hablado con el centrocampista, que sigue sin equipo tras terminar su contrato con el Villarreal, pero que por ahora prefiere tomarse su futuro con calma mientras disfruta de su nueva faceta en los banquillos. El interés del Getafe por el futbolista ya había trascendido, antes y después del mediático fichaje que ha protagonizado con Dani Carvajal.

Ángel Torres y el "equipillo" de Parejo

En este escenario, el presidente del Getafe ha explicado en Radio Nacional cómo está la situación con Dani Parejo y ha dejado una frase que no ha pasado desapercibida porque suena un poco peyorativa: "Estando atentos al mercado vimos la oportunidad de Carvajal, consultamos con el míster y encantados. ¿Parejo? Hablamos con él y bueno, está entrenando un equipillo en Valencia que quiere ser entrenador y le está dando muchas vueltas".

Y es que, Parejo ha vuelto a ser protagonista en los últimos días. El futbolista regresó a la Ciudad Deportiva de Paterna del Valencia CF como entrenador del Infantil del Escuelas San José, con el que se enfrentó al Valencia CF Fundación, mientras el Getafe trata de convencerlo para que vuelva al fútbol profesional. Y Parejo es feliz con la formación.

De hecho, según ha podido saber ElDesmarque, el madrileño agradece el interés del Getafe, pero no termina de ver claro regresar a la competición si eso le implica abandonar Valencia, su casa. Por eso, de momento, da largas a la propuesta mientras sopesa si quiere seguir jugando o centrarse en su formación como técnico.

Parejo, que levantó la Copa del Rey con el Valencia en 2019 y después vivió seis temporadas en el Villarreal, tiene una decisión importante por delante. El Valencia en verano sonó para él, e incluso el Levante, pero nunca llegó a cristalizar la idea. El Getafe le ofrece la posibilidad de volver a LaLiga, pero el centrocampista no tiene prisa. Mientras tanto, el "equipillo" valenciano al que se refiere Ángel Torres le permite seguir ligado al fútbol desde el otro lado de la banda, "y con mucha honra"; piensan en la capital del Turia, dónde el San José es una auténtica institución y uno de los clubs con más solera en el fútbol base valenciano.