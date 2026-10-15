David Torres Valencia, 15 OCT 2026 - 16:15h.

Venció como entrenador al Infantil Fundación del Valencia CF

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Dani Parejo ha vuelto a Paterna mientras espera la llamada del Getafe y decide si continúa su carrera como futbolista. El excapitán del Valencia CF ha regresado a la ciudad deportiva para dirigir al Infantil del Escuelas San José y enfrentarse al Valencia CF Fundación, al que consiguió ganar. Una imagen curiosa que coincide con un momento decisivo para su futuro y que reabre la pregunta de si algún día volverá a vestir la camiseta valencianista, una posibilidad que nunca ha descartado, pero es casi improbable. Cosa bien distinta sucede en Getafe, club en el que estuvo y que ha vuelto a llamar a sus puertas. De momento está en conversaciones, pero no se cierra ahora mismo ninguna puerta.

Parejo terminó contrato con el Villarreal este verano y se quedó sin equipo. El Valencia CF, sin embargo, no contactó con él. Al centrocampista de Coslada le habría encantado regresar a Mestalla, pero la entidad no dio el paso. Mientras espera acontecimientos, se dedica a otra de sus pasiones: entrenar, una faceta que desarrolla en el fútbol base del Escuelas San José.

De capitán del Valencia a entrenador del San José

Su regreso a Paterna tiene una historia detrás. Parejo fue uno de los grandes damnificados por la decisión de Peter Lim de prescindir de Marcelino García Toral en 2019. El centrocampista mostró públicamente su oposición a aquella destitución y acabó saliendo del Valencia rumbo al Villarreal, regalado.

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Se marchó el capitán que había levantado la Copa del Rey y pasó seis temporadas gloriosas en La Cerámica. Ahora, sin equipo tras finalizar su contrato, sigue vinculado al fútbol valenciano desde los banquillos. En su regreso a la ciudad deportiva, el Infantil del San José se impuso al Valencia CF Fundación. También ganó el Cadete del club colegial en su correspondiente enfrentamiento.

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La charla de Parejo a sus jugadores

Durante el partido, Parejo dejó una charla motivacional que resume su manera de entender el fútbol: «Si nos meten un gol no pasa nada, igual que si metemos uno vamos a meter otro. No quiero a nadie con la cabeza baja, me meten un gol y me levanto».

Mientras el Getafe decide si llama al futbolista y él valora su futuro, Parejo continúa ligado al fútbol. Su regreso como jugador al Valencia se antoja complicado mientras Peter Lim siga al frente del club. El deseo de volver nunca ha desaparecido, pero, por ahora, Mestalla no ha movido ficha.