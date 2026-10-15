Erik Lira, un sueño imposible para el Valencia CF de Braulio que mira otros frentes: internos y externos

David Torres 15 OCT 2026 - 14:01h.

El agente de Erik Lira, el "amigo" de Aguirre, y del central Edson Álvarez, se reúne con Braulio Vázquez

Erik Lira está fuera de mercado para el club che

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ValenciaAl Valencia CF claro que le gusta Erik Lira, pero su llegada a Mestalla no parece una opción real a corto plazo. El centrocampista mexicano, al que Javier Aguirre conoce bien, ha vuelto a escena tras la reunión de este miércoles de Braulio Vázquez con el agente del jugador. Sin embargo, su situación económica imposibilita la operación: tiene un valor de mercado de 14 millones de euros según Transfermarkt, una cifra elevada para las posibilidades del club valencianista, todo y que no ha habido contacto alguno con su club de origen, el Cruz Azul. La obsesión y la meta es, ahora, un zaguero.

La relación de Aguirre con el internacional mexicano ya había situado su nombre en la órbita del Valencia. El técnico ha hablado públicamente de su amistad con Lira y su perfil encaja en el interés por futbolistas que conoce de primera mano. Sin embargo, como ya contó ElDesmarque al informar sobre el interés del Valencia en Erik Lira, una cosa es el interés deportivo y otra muy distinta que la operación resulte viable. Por ahora, su llegada a Mestalla no se contempla a corto plazo.

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Edson Álvarez, sólo cedido

La planificación deportiva del Valencia tiene otras prioridades inmediatas. Una de ellas es reforzar el eje de la defensa en el mercado de invierno. En ese contexto, Edson Álvarez podría convertirse en un candidato, siempre que la fórmula fuese una cesión y las condiciones económicas encajasen. El mexicano, al que Aguirre también conoce, ya apareció en el radar valencianista, tal y como publicó ElDesmarque al informar sobre el interés en Edson Álvarez.

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El entrenador mantiene así conexiones con el mercado mexicano, pero el Valencia necesita ajustar sus movimientos a sus posibilidades económicas. La prioridad pasa por encontrar soluciones realistas para una plantilla que necesita refuerzos.

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Braulio necesita reforzar la secretaría técnica

La otra preocupación inmediata está dentro del propio club. Tras los despidos de Ron Gourlay, Lisandro Isei y otros miembros de la estructura deportiva, Braulio Vázquez trabaja con apenas un par de técnicos en Paterna. La falta de efectivos condiciona el seguimiento de jugadores y la planificación de futuras operaciones.

Por eso, el director deportivo insiste en incorporar a Domingo Catoira, cuya trayectoria y conocimiento del fútbol español pueden ayudar a reconstruir la estructura del club. El gallego es, de facto, uno de los hombres de confianza de Braulio y, a poco que pueda forzarse su salida de River, vendrá. A esa búsqueda se suma la necesidad de reforzar la red de scouting para detectar objetivos y anticiparse al mercado. Faltan manos y ojos para fichar.

Y es que, antes de afrontar operaciones de gran coste, como la de Lira el Valencia debe resolver dos cuestiones: encontrar un central para enero y dotar a Braulio de una secretaría técnica capaz de sostener su planificación deportiva.