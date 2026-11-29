Pablo Sánchez 29 NOV 2026 - 23:07h.

La reacción de Carlos Alcaraz ante la sorpresa de la retirada de Marc Márquez: "Hostiaaaa"

Derrota por dos sets a cero

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La selección italiana de tenis conquistó este domingo su quinta Copa Davis al imponerse en la final a la de España, en una eliminatoria que quedó resuelta en el partido de dobles por Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori, vencedores ante la pareja española formada por Carlos Alcaraz y Marcel Granollers (6-2 y 7-5).

El triunfo permitió a Italia revalidar el título conquistado el pasado año ante el mismo rival y encadenar su cuarta 'ensaladera' consecutiva. España se quedó a las puertas de tomarse la revancha y ganar su séptimo título, el primero desde 2019.