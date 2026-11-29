David Torres Valencia, 29 NOV 2026 - 16:36h.

"Y los tuvo, lo hizo"

Hugo Duro rompe su maleficio y destroza todos los rumores con una dedicatoria especial

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Javier Aguirre compareció ante los medios de comunicación después del empate del Valencia CF ante Osasuna en Mestalla (1-1), un resultado que prolonga la sequía de victorias en casa y mantiene al equipo en deuda con su afición. El técnico mexicano analizó los errores defensivos que volvieron a penalizar a los suyos, reconoció las dificultades para generar fútbol y pidió seguir insistiendo para cambiar la dinámica. También dejó varias reflexiones sobre la exigencia de Mestalla, explicó su decisión con Arnau y protagonizó el momento más divertido de la rueda de prensa al desvelar la conversación que mantuvo con Hugo Duro antes de su gol y el corte de mangas que le dedicó.

La dedicatoria de Hugo Duro

"Hugo y yo tenemos una relación entrañable. Hicimos conexión desde que llegué hace poco más de un mes. Es un chico espectacular. Lo pasó mal porque los goleadores viven del gol y del aplauso.

Él sabía que iba a iniciar Sadiq y me dijo: "Méteme un rato, mete un gol y te lo voy a festejar con un corte de mangas". Y le dije: "No tienes huevos". Pues sí, los tuvo. Pero está fuera del equipo, ¿eh? (risas)"

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Además, Aguirre comentó las siguientes cuestiones:

¿Qué valoración hace del partido? Sobre todo, del tramo final. ¿Le han aparecido los fantasmas del partido ante el Villarreal? ¿Qué tiene que hacer su equipo para ganar en Mestalla, donde lleva varios partidos sin conseguirlo?

El análisis es que tuvimos un despiste defensivo en un partido muy correcto en ese aspecto. Nos faltó un poquito de profundidad. La buscamos con los cambios, creo que la encontramos, pero en un despiste defensivo soltamos la marca y eso es gravísimo en el área. Soltar la marca en un pase atrás nos condenó.

En cuanto a los últimos minutos, el equipo mostró carácter, no se puso nervioso, siguió intentando y fue profundo. A mi juicio, fue un resultado justo.

¿Qué tenemos que hacer? Sin lugar a dudas, defender muy bien y atacar mejor. Hemos defendido bien, pero no muy bien. Ese gol anulado fue una mano que pudo no haber sido y estaríamos hablando de otras circunstancias. Y el despiste defensivo, cuando ves la imagen, no es posible. Somos un equipo que está mejorando en algunas cosas, pero tenemos un déficit de continuidad.

La segunda parte con balón fue mejor que la primera. ¿Qué hacer para ganar? Seguir insistiendo. Tenemos dos salidas ahora, vamos a Madrid en ambas ocasiones, con el partido de Copa. Hay que seguir peleando si queremos salir de esta situación.

En casa no se nos pueden escapar puntos. De los cuatro partidos que me ha tocado dirigir, hemos empatado dos y perdido dos. Es un bagaje pobre, pobre a todas luces. Quiero agradecerle a la gente el aplauso que le brindó a Hugo Duro y a Danjuma, porque hacía algunos días era todo lo contrario. La afición estuvo animando durante todo el partido. A ver si somos capaces de darles una alegría en casa.

Desde que ha llegado ha insistido mucho en la mejoría defensiva y el equipo ha mejorado, pero también habla de mejorar con balón. ¿Tiene la sensación de que al Valencia le cuesta generar cuando le toca proponer? ¿Es algo que se puede cambiar con los jugadores que tiene o es un déficit que habría que buscar en el mercado?

Es verdad, da esa sensación, pero muchas veces el rival tampoco te deja. Tenemos gente profunda por dentro y delanteros muy capaces, como Danjuma y Hugo. Esta semana trabajamos mucho la definición.

Es cierto que Danjuma tuvo una ocasión que normalmente va para dentro. En los entrenamientos tira seis o siete balones al palo largo y los mete, pero hoy se la dio al portero. Estoy de acuerdo en que nos falta generar más.

Sobre el futuro prefiero no manifestarme, porque en este fútbol puede pasar cualquier cosa. Tengo experiencia en muchas partes del mundo y no puedes estar seguro de nada hasta que lo tienes enfrente.

Estoy trabajando con los hombres que tengo, que son capaces. Tenemos capacidad ofensiva con Pepelu, con Javi Guerra y también con Sato, que puede jugar ahí. Es la parte más complicada, generar fútbol, pero hemos mejorado algunas cosas.

El equipo ha hecho un buen trabajo en determinados aspectos del partido, pero seguimos con ese déficit y, sobre todo, no ganamos. Un resultado positivo te alivia mucho y te permite trabajar con mayor entusiasmo.

¿Le pesa al equipo jugar en Mestalla? ¿Es diferente al que juega fuera? ¿El runrún de la grada puede afectar a los jugadores?

Hoy el runrún no existió. No creo que le pese. Los canteranos que tenemos saben lo que significa este club, la historia que tiene y la exigencia que supone jugar aquí.

Es una afición y un entorno exigentes porque saben que podemos hacerlo. Si pasaran de nosotros, tanto ustedes como la gente, sí que me daría igual lo que hiciéramos. Esa exigencia es una oportunidad para crecer.

Si todo fueran buenas palabras, perdiéramos y no pasara nada, creo que no serviríamos para este negocio. Ni los jugadores ni yo. Es una grada que empuja mucho y alienta mucho. Mi respeto y mi reconocimiento.

En un par de días cumplirá años y, después de casi medio siglo entregándose al fútbol, ¿qué regalo le gustaría que el fútbol le hiciera en esta etapa con el Valencia?

Me haría muy feliz entregar buenas cuentas a la gente que confía en mí. Me llamaron cuando estaba en el continente americano, vine y no lo dudé ni un segundo. Estábamos de vacaciones y mi mujer se enfadó un poco, pero después se le pasó al llegar a esta hermosa ciudad y ver el tamaño del equipo.

¿Un regalo? Te diría ganar algún día en casa, pero creo que yo le debo más al fútbol de lo que el fútbol me debe a mí. Llegué al fútbol profesional en diciembre de 1975. Son 50 añitos.

Siempre tienes la llama encendida. Te irritas con el árbitro, con los rivales, con los compañeros y con los jugadores, pero trabajar con jóvenes y hacerlo en el Valencia me mantiene vivo. Estos chicos me dan vida, me alimentan. Estoy más vivo que nunca, más intenso que nunca y con más ganas de ganar que nunca. Quiero que el equipo juegue mejor. A ver si lo logro antes del próximo cumpleaños.

¿Qué necesita el equipo para ser más dominador en casa? La afición demanda que lleve la iniciativa y no vaya a remolque del rival.

Nunca ponerse por debajo en el marcador. Eso es lamentable. La gente demanda ganar, y con justa razón, porque en casa te apoya y te lleva en volandas. En ese sentido seguimos en deuda. ¿Qué hace falta? Ganar, caramba, ganar.

Los rivales cuentan, evidentemente, y hay un señor que aplica el reglamento, pero nosotros estamos como estamos. No tenemos una victoria en casa y nos urge.

¿Qué le aporta Arnau hoy, jugando los 90 minutos por delante de Pepelu? ¿Cómo le ha convencido para ser titular? También hemos visto que el equipo ha mejorado con la pelota gracias a su juego.

Ha hecho un gran partido. Más que guardia pretoriana, lo quiero mucho. Generas vínculos afectivos con los jugadores porque al final somos personas, trabajamos juntos y lo conozco desde hace años. He visto cómo es su vida privada.

Arnau nos dio mucha confianza con el partido que hizo en Vallecas. Ya lo conocía de Girona y nos gustaba mucho con la pelota. Hoy creo que no me defraudó.

Pablo entendió perfectamente la explicación que le di. Tengo que tomar decisiones que a veces pueden afectar al ánimo de algún jugador. Puedo ser injusto, es verdad, pero es mi trabajo. Intento poner el mejor once posible para ganar los partidos. Arnau hizo un gran partido y lo digo públicamente porque la pregunta es directa. Creo que lo hizo muy bien.