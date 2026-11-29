David Torres Valencia, 29 NOV 2026 - 15:50h.

El pichichi del equipo en las tres últimas temporadas, no marcaba en LALIGA desde mayo y en Mestalla desde marzo

Hugo Duro, siempre en mi equipo: la máxima de Pedro Cortés

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Hugo Duro necesitaba un día así. El delantero del Valencia CF volvió a encontrarse con el gol en Mestalla después de 266 días de sequía en LaLiga. Su tanto ante Osasuna supone mucho más que una cifra para un futbolista que ha atravesado una de las etapas más complicadas desde que viste la camiseta valencianista. El madrileño lo ha pasado mal, ha convivido con la falta de acierto y hasta ha aparecido relacionado con varios equipos en las últimas semanas. Su dedicatoria especial, además, desmonta cualquier teoría de enfrentamiento con su entrenador si es que la había.

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El gol llegó como un alivio. Hugo Duro llevaba tiempo buscando una acción que le devolviera la confianza y le permitiera reconciliarse con una afición que conoce perfectamente su entrega. Javier Aguirre también necesita recuperar la mejor versión de su delantero. La falta de gol se había convertido en uno de los grandes problemas ofensivos del equipo y el madrileño es una pieza importante para solucionarlo.

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No era la primera vez que Hugo Duro celebraba esta temporada. Ya había conseguido marcar en la Copa del Rey, en un partido que tuvo una carga emocional especial por coincidir con su cumpleaños. Sin embargo, todavía tenía pendiente trasladar esa sensación a LaLiga y, sobre todo, hacerlo delante de su gente.

266 días después, Hugo Duro vuelve a marcar en Mestalla y se lo dedica a Aguirre

Para encontrar el último gol de Hugo Duro en Mestalla en partido de LaLiga había que retroceder hasta el 8 de marzo. Aquel día anotó de penalti, en el minuto 99, el tanto de la victoria ante el Alavés (3-2). Han tenido que pasar 266 días para que el delantero vuelva a celebrar un gol liguero en el estadio valencianista.

Es cierto que el 10 de noviembre rompió parte de esa sequía ante el Tavernes, en Copa del Rey. Sin embargo, aquella noche lo hizo jugando como visitante, ya que el conjunto de la Safor ejercía como local en Mestalla. Fue un tanto especialmente emotivo, con lágrimas contenidas, abrazos y el beso al anillo de casado. Ahora, ante Osasuna, vuelve a marcar como futbolista del Valencia CF en su estadio. Eso sí, Hugo tuvo una dedicatoria especial en esta ocasión... Fue para Aguirre, que tantas veces lo ha defendido en sala de prensa.

El contexto explica todavía mejor la importancia de la celebración. El delantero había pasado de ser una referencia ofensiva a perder protagonismo, quedarse sin jugar dos encuentros consecutivos y convivir con los rumores sobre su futuro. Incluso el Sevilla apareció relacionado con su posible salida en el mercado de invierno.

Hugo Duro necesitaba una alegría. Y el Valencia, también. Aguirre lleva semanas intentando recuperar al delantero y encontrar soluciones a los problemas ofensivos del equipo. Su gol ante Osasuna puede ser mucho más que una estadística: un punto de inflexión para un futbolista que necesitaba volver a sentirse importante en Mestalla.