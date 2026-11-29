David Torres Valencia, 29 NOV 2026 - 13:26h.

Al final, el estadio presentó una entrada digna

El Valencia CF vota cambio en Mestalla, Osasuna continuidad

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La jornada electoral del 29-N le restó algo de ambiente a la previa del Valencia CF-Osasuna. Mestalla volvió a ser el punto de encuentro de miles de valencianistas, pero las llegadas fueron más pausadas de lo habitual. La hora tampoco ayudó. El partido, fijado en una franja poco habitual para acudir con tiempo al estadio, y la coincidencia con las elecciones generales hicieron que muchos aficionados apurasen los planes antes de acercarse al templo valencianista para ver a los de Javier Aguirre.

Hubo una imagen que resumió la mañana: llegadas en familia, grupos de amigos y aficionados que fueron apareciendo poco a poco por los aledaños del estadio. Sin las prisas ni el bullicio de otras grandes citas, el ambiente se fue construyendo a medida que se acercaba el comienzo del encuentro.

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En Valencia hay una religión que compite con el fútbol los domingos: el almuerzo. Y si a esa tradición se le añaden las urnas, la combinación explica en parte que el goteo de seguidores fuese más lento. Muchos tenían antes otra parada obligatoria: el colegio electoral o la mesa de un bar.

El encuentro estaba marcado para las 14:00 horas, una franja que invita a llegar con el tiempo justo y que complica la tradicional previa de fútbol. No era una mañana cualquiera. El Valencia buscaba romper su mala dinámica en Mestalla, donde acumulaba dos empates y cinco derrotas, mientras Osasuna aspiraba a dar continuidad a su mejoría. También era una cita especial para Javier Aguirre, que se reencontraba con su antiguo equipo, y para Braulio Vázquez, que recibía al club en el que pasó nueve años.

Más de 3,8 millones de valencianos, llamados a votar

La otra gran protagonista de la jornada estaba fuera del estadio. Más de 3,8 millones de personas estaban llamadas a las urnas en la Comunitat Valenciana en las elecciones generales del 29-N. Los 2.206 colegios electorales, con 6.195 mesas, abrieron a las 9:00 horas sin incidencias reseñables, según informó la Delegación del Gobierno. Los centros permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas.

Así, entre el almuerzo, el voto y el fútbol, la mañana tuvo un ritmo diferente. Mestalla esperaba una respuesta de su afición para acompañar al equipo de Aguirre en su intento de cambiar la tendencia como local. El ambiente fue llegando poco a poco, en familia y sin el habitual bullicio de las grandes previas. La pelota, esta vez, tendría que competir con más de una tradición valenciana.