David Torres Valencia, 29 NOV 2026 - 12:51h.

El Valencia CF vota cambio en Mestalla, Osasuna continuidad

Pocas novedades en los onces

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El Valencia CF recibe este domingo al CA Osasuna en Mestalla, en el encuentro correspondiente a la Jornada 14 de LALIGA EA Sports. El equipo de Javier Aguirre busca prolongar la buena dinámica iniciada con la victoria ante el Rayo Vallecano y conseguir, por fin, su primer triunfo como local esta temporada. Para ello, el técnico mexicano recupera efectivos importantes, mientras que Osasuna también presenta novedades en su alineación, especialmente con los regresos de Valentin Rosier y Aimar Oroz.

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El once titular del Valencia CF

Javier Aguirre recupera a José Luis Gayà, que vuelve después de cumplir sanción, y también puede contar con Arnaut Danjuma, que ya se ha reincorporado al trabajo con el grupo tras ausentarse por el fallecimiento de su padre. El neerlandés tiene opciones de recuperar la titularidad en ataque.

La principal incógnita está en la composición de los laterales y en la elección entre Danjuma y Dani Raba. Guido Rodríguez, pese a la pequeña sobrecarga muscular que le obligó a retirarse del entrenamiento del viernes, apunta a estar disponible para acompañar a Pepelu y Javi Guerra en la medular. Sadiq será la referencia ofensiva.

Once titular del Valencia CF: Dimitrievski; Arnau Martínez, Tárrega, Copete, Gayà; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra; Luis Rioja, Danjuma y Umar Sadiq.

El once titular de Osasuna en Mestalla

Jagoba Arrasate también prepara novedades para visitar Mestalla. La ausencia de Alejandro Catena, sancionado, abre la puerta a Jorge Herrando para acompañar a Enzo Boyomo en el centro de la defensa.

Las dos grandes noticias para el conjunto navarro son los regresos de Valentin Rosier y Aimar Oroz. Ambos están preparados para volver al once titular. El lateral francés ocupará previsiblemente el costado derecho, mientras que Aimar recuperará su sitio en la zona de creación. Ante Budimir será la principal amenaza ofensiva rojilla.

Once titular de Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Diego Rico; Moi Gómez, Moncayola, Aimar Oroz; Dubasin, Moro y Budimir.