David Torres 27 NOV 2026 - 07:17h.

Gayà está de vuelta en el Valencia CF; Catena se lo pierde con Osasuna

Arnaut Danjuma está de vuelta con un doble y emotivo mensaje tras la muerte de su padre: "El único" y "Para todos"

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ValenciaEl Valencia CF recibe a Osasuna este domingo 29 de noviembre en Mestalla, en un partido correspondiente a la Jornada 14 de LALIGA. Javier Aguirre recupera efectivos importantes para una cita en la que el conjunto valencianista quiere prolongar las buenas sensaciones de su última victoria ante el Rayo Vallecano. José Luis Gayà, Arnaut Danjuma y David Otorbi vuelven a estar disponibles, aunque el técnico mexicano todavía tiene que resolver algunas dudas para confeccionar su once titular. La principal incógnita está en los laterales y en la posibilidad de que Danjuma recupere la titularidad en detrimento de Dani Raba.

El posible once del Valencia CF ante Osasuna

Javier Aguirre cuenta con varias novedades positivas para recibir al conjunto navarro. José Luis Gayà regresa después de cumplir sanción y vuelve a estar disponible para ocupar el lateral izquierdo. También está de vuelta Arnaut Danjuma, que se reincorpora a la dinámica del equipo después de ausentarse por el fallecimiento de su padre. El neerlandés ha podido regresar a tiempo para preparar el encuentro y aspira a recuperar su sitio en el once. Otra de las buenas noticias es la recuperación de David Otorbi, que ya trabaja con el grupo después de superar sus problemas físicos y podría tener minutos. En el apartado de bajas, Aguirre no podrá contar con Jesús Vázquez, que continúa al margen del equipo, ni con Diego López y Sergi Canós, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

En cuanto a la alineación, hay dos decisiones que concentran buena parte de las incógnitas. La primera afecta al extremo derecho. Danjuma podría regresar directamente a la titularidad después de su ausencia, aunque Dani Raba también cuenta con opciones de mantenerse en el equipo tras sus últimos partidos. La segunda duda está en el lateral derecho. El regreso de Gayà permitiría recuperar la defensa habitual con Pablo Maffeo en la derecha y Arnau Martínez en el banquillo, aunque Aguirre también puede apostar por mantener al futbolista catalán y modificar la distribución de los laterales.

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Con todo, el posible once titular del Valencia CF ante Osasuna sería: Stole Dimitrievski; Gayà, Copete, Tárrega, Maffeo o Arnau Martínez; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra, Rioja; Danjuma o Raba y Umar Sadiq.

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El posible once de Osasuna ante el Valencia CF

Osasuna también llega a Mestalla con algunas novedades en su plantilla. Jagoba Arrasate tiene la baja segura de Alejandro Catena, sancionado después de su expulsión en la última jornada, y tampoco podrá contar con Aitor Fernández, Abel Bretones y Rockson Yeboah, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

La atención está puesta en Aimar Oroz y Valentin Rosier, dos futbolistas que han protagonizado las principales noticias de la semana en Tajonar. Ninguno de los dos está descartado para visitar Mestalla y se espera que puedan estar disponibles para el encuentro. La ausencia de Catena abre la puerta a Jorge Herrando, que podría acompañar a Boyomo en el centro de la defensa.

En el centro del campo, Moncayola y Moi Gómez cuentan con opciones de formar junto a Aimar Oroz, que recuperaría protagonismo si está en condiciones de jugar. En las bandas, Rubén García y Kike Barja o Raúl Moro competirían por los puestos ofensivos, con Ante Budimir como referencia en ataque.

El posible once titular de Osasuna ante el Valencia CF sería: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Diego Rico; Moi Gómez, Moncayola; Kike Barja o Raúl Moro, Aimar Oroz, Rubén García y Budimir.