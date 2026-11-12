David Torres 12 NOV 2026 - 13:35h.

El colegiado obvió en su acta el 80% de lo que sucedió en el descanso, por lo que la sanción

El acta arbitral sólo señala a Braulio Vázquez por la tangana y se olvida a los jugadores del Real Madrid: lo que pasó dentro

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ValenciaEl Comité de Disciplina ya ha hecho pública su resolución sobre los incidentes que protagonizaron el Valencia CF y el Real Madrid en el encuentro disputado en Mestalla tanto José Luis Gayà y Braulio Vázquez ya conocen sus respectivas sanciones, después de la tangana en la que participaron jugadores de ambos equipos pero el colegiado sólo señaló a director deportivo.

Gayà se perderá el partido ante el Rayo Vallecano

En el caso de Gayà, el Comité le ha impuesto un partido de suspensión por considera que actuó de manera violenta contra Mbappé. La sanción lleva aparejada la correspondiente multa accesoria. La sanción de un encuentro a Gayà supone que Javier Aguirre no podrá contar con el capitán valencianista en el próximo compromiso liguero ante el Rayo Vallecano, previsto para el sábado 21 de noviembre. El técnico tendrá que buscar una alternativa para cubrir el lateral izquierdo y Rioja tiene todas las papeletas.

Lo que implica la sanción a Braulio Vázquez

Por su parte, Braulio Vázquez recibe dos partidos de suspensión por protestas reiteradas al árbitro principal, Hernández Maeso. Los dos partidos de suspensión de Braulio Vázquez no se limitan a su ausencia en el banquillo. La resolución establece que este tipo de castigo implica la prohibición de acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios durante los encuentros en los que deba cumplir la sanción.

Además, al tratarse de una persona vinculada al cuerpo técnico o al área deportiva, la prohibición incluye situarse en las inmediaciones del banquillo y dar instrucciones de cualquier índole, por cualquier medio, a quienes participen en el encuentro. Por tanto, el director deportivo tampoco podrá seguir los partidos desde una zona próxima al banquillo ni comunicarse con los integrantes del equipo durante su cumplimiento. Con todo, lo que más molesta en el entorno valencianista es el hecho de ser el único señalado por la tangana.