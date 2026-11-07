Fran Fuentes 07 NOV 2026 - 23:23h.

El argentino no quiso dar más detalles de lo acontecido en el túnel de vestuarios: "Queda en la cancha"

El uno por uno y notas del Valencia CF ante el Real Madrid: ocho suspensos y un expulsado en una noche aciaga

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Guido Rodríguez compareció tras la derrota del Valencia CF frente al Real Madrid. El centrocampista argentino valoró la actuación del conjunto valencianista en un nuevo partido, prolongando la mala racha del conjunto valencianista en Mestalla. Del mismo modo, no se quiso mojar con las polémicas arbitrales, reconociendo que no vio si Pablo Maffeo contacta en el hombro o en la espalda de Kylian Mbappé en la falta que precedió al gol de Fede Valverde. Por último, admitió la tangana sucedida en el túnel de vestuarios al descanso, aunque no quiso relatar lo sucedido, afirmando que "queda en la cancha". A continuación, sus palabras:

Las sensaciones tras la derrota: "Las sensación es bronca porque queríamos sumar, no queríamos hacerlo. Perdimos de nuevo en nuestro estadio. A la afición no hay mucho para decirle, nos exige como nosotros nos exigimos y es bueno que así lo hagan. Cada partido está el estadio lleno y tenemos que trabajar para darle alegrías a nuestra gente"

Cómo está el equipo antes del parón de selecciones: "Ahora tenemos el partido de Copa del Rey suspendido, tenemos que competir eso en los días que vienen y trabajar en el parón, seguir juntándonos, trabajando, metiendo intensidad como lo estamos haciendo en los entrenamientos. no nos vamos a dar por vencidos, quedan muchos puntos por delante

La polémica arbitral: "Ahora un poco en caliente y sin ver imágenes creo que entramos bien los primeros minutos, que competimos. Tuvimos una de Mayol muy clara y un gol mío que estaba en fuera de juego. Y después en una jugada que el árbitro cree que es falta, no la vi, pero se ve que va a chocar con el hombro, no sé si le toca en el hombro o en la espalda y de una pelota parada viene el gol y ya cambia el partido"

La tangana en el túnel de vestuarios: "Yo llegué un poco tarde. Sí es verdad que hubo alguna que otra palabra y creo que queda en la cancha"