El uno por uno y notas del Valencia CF ante el Real Madrid: ocho suspensos y un expulsado en una noche aciaga

David Torres Valencia, 07 NOV 2026 - 22:57h.

Javier Aguirre formó con defensa de cinco y luego tuvo que cambiarla

Mestalla ruge en la despedida al Real Madrid: Vinícius no está, pero los blancos entran por la puerta de atrás y con un helicóptero de vigilancia

Compartir







El Valencia CF perdió ante el Real Madrid en el partido correspondiente a la Jornada 12 de LALIGA EASports disputado en Mestalla. Los de Javier Aguirre aguantaron 25 minutos para después ser dominados con claridad.

En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Stole Dimitrievski [6]: Paró muchas, pero nada pudo hacer en el 0-1 y el 0-2. En la cada parte tuvo algunas paradas dignas de mención. Evitó más tantos rivales.

PUEDE INTERESARTE River Plate se acuerda de Guido Rodríguez, feliz en Valencia y pieza clave para el Valencia CF

Gayà [5]: El capitán no desentonó. De hecho, como carrilero tuvo varias subidas muy peligrosas sin descuidar la defensa. Expulsado por roja directa, pero ovacionado por Mestalla tras una entrada sobre Mbappé que el colegiado consideró roja cuando con una amarilla se habría podido solventar.

Justin De Haas [4]: El neerlandés fue una de las novedades y no termina de cuajar. Sentado al descanso.

Pepelu [4]: El de Denia sigue cumpliendo en una posición que no es la suya, pero ante el Real Madrid se le notó que no es su sitio. Amonestado por coger a Mbappé, aunque después recibió un codazo de este.

Tárrega [4]: El de Aldaia es el mejor central, pero sólo no se basta y menos ante el Real Madrid.

Maffeo [4]: Jugó como carrilero y, en un exceso de fuerza cazó a Mbappé. El colegiado lo amonestó y, tras esa falta, Valverde anotó al aprovechar el rechace el 0-1. Amonestado, salió en el 62.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas del Valencia CF y Real Madrid en la Jornada 12 de LALIGA EASPORTS

Guido Rodríguez [5]: El argentino, que fue noticia en la previa por el itnerés del River, jugó un partido correcto. Marcó incluso un gol, aunque fue en fuera de juego. Amonestado, salió en el 62

Aarón Mayol [5]: El canterano se asienta en el once. Son las piernas que le faltan a Guido y va a todas. Estos partidos le servirán para crecer

Javi Guerra [8]: El mejor del Valencia CF. En todas las buenas estuvo.

Arnaut Danjuma [4]: El neerlandés estuvo más desaparecido que otras veces. Tuvo alguna ocasión clara para marcar que, como suele ser habitual, falló. Tímidamente silbado.

Sadiq Umar [5]: Desde que ha vuelto el Valencia CF tiene más presencia en ataque. Fundido, fue sustituido en el 59

También jugaron:

Luis Rioja [4]: Salió por Justin De Haas en el minuto 45. Gris, como todos.

Aimar Blázquez [5]: Salió por Umar Sadiq en el minuto 59. Buenos minutos.

Filip Ugrinic [4]: Salió por Guido Rodríguez en el minuto 62. Nunca mejora al que sustituye.

Arnau Martínez [4]: Salió por Pablo Maffeo en el minuto 62. En la línea de todo el equipo.

Jesús Vázquez [sc]: Salió por Javi Guerra en el minuto 81.

El entrenador:

Javier Aguirre [4]: De inicio el técnico mexicano apostó por un once titular muy reconocible, con cinco atrás para evitar una sangría. El plan le duró veinticinco minutos. Tuvo alguna su equipo pero, en cuanto encajó el primer gol, el Valencia CF se vino abajo.

Por eso, en el descanso, sacó a Luis Rioja por Justin De Haas.

Después sacó a Aimar Blázquez por Umar Sadiq y a los amonestados Guido y Arnau.

Con todo resuelto, sentó a Javi Guerra para darle descanso y sacar a Jesús Vázquez para que cubriera la baja de Gayà.