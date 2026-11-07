David Torres Valencia, 07 NOV 2026 - 20:03h.

Sin incidentes o polémicas en la llegada de los equipos

De Tendillo a Pedja, Kempes o Vinícius: 105 grandes noches y polémicas antes del último Valencia-Real Madrid en Mestalla

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Mestalla se prepara para una de esas noches que quedan grabadas en la memoria del valencianismo. El último Valencia CF-Real Madrid en el histórico estadio ha comenzado mucho antes del pitido inicial, con un ambiente de gala en los alrededores y un recibimiento a los jugadores de Javier Aguirre propio de las grandes citas. Un duelo así lo merece. La afición ha arropado al equipo con cánticos, bufandas y una impresionante demostración de sentimiento valencianista. El contraste lo ha protagonizado el Real Madrid. La expedición blanca ha accedido a Mestalla por una puerta secundaria, por motivos de protección y seguridad, evitando la entrada habitual. El dispositivo desplegado ha sido especialmente llamativo y ha incluido incluso la presencia de un helicóptero de vigilancia sobrevolando la zona. Una imagen que evidencia la dimensión del operativo preparado para la llegada madridista.

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La expectación era máxima. Mestalla había colgado prácticamente el cartel de completo, con apenas ocho entradas disponibles en los días previos. También habrá espacio para la memoria, con el recuerdo de los 53 futbolistas que han vestido las camisetas de ambos clubes, entre ellos Gento, Barrachina y Alfredo Di Stéfano.

Todo ello en una tarde marcada por la ausencia de Vinícius Júnior. El brasileño no está en la convocatoria, pero su nombre vuelve a sobrevolar Mestalla. El próximo capítulo de su relación con el Valencia CF ya no se jugará sobre el césped, sino en los tribunales, después de los episodios vividos en anteriores visitas al estadio. La ausencia de Vinícius tampoco borra el recuerdo de los episodios que han marcado sus visitas a Valencia. Su conflicto con Mestalla y el recorrido judicial siguen presentes en una rivalidad que vuelve a vivir una noche de máxima expectación pero que esta vez se vivió sin polémicas ni incidentes.

Sadiq desata la locura en el recibimiento valencianista

En el autobús del Valencia CF ha habido un protagonista indiscutible. Umar Sadiq ha sido el futbolista más ovacionado por la afición. El delantero nigeriano ha recibido una sonora muestra de cariño, tal y como se aprecia en el vídeo superior. Su conexión con la grada ha vuelto a quedar patente en una tarde muy especial.

El Valencia ha tenido su recibimiento de las grandes noches. Mestalla quiere que su último baile ante el Real Madrid esté a la altura de su historia.