Vinícius no volverá a Mestalla, su campo maldito: el próximo duelo con el Valencia CF será en los tribunales

David Torres Valencia, 05 NOV 2026 - 08:58h.

Sancionado, no vendrá a un estadio donde fue expulsado dos veces

El Valencia CF sienta a Netflix y "Baila Vini" en el banquillo: ya hay fecha para el juicio

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Vinicius no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid. Sus estadísticas, si se comparan con las de Diomande, cantan. Sin embargo, no podrá mejorarlas en Mestalla. No en vano, el próximo capítulo del enfrentamiento entre Vinícius Júnior y el Valencia CF no se escribirá sobre el césped de Mestalla, sino en los tribunales. El futbolista brasileño no estará en la próxima visita del Real Madrid a Valencia, prevista para el 28 de febrero, porque debe cumplir una sanción de cuatro partidos. Sin embargo, el valencianismo y el delantero brasileño volverán a tener una cita mucho antes: el próximo 17 de febrero, cuando está previsto el juicio por el documental que señaló a Mestalla por supuestos insultos racistas.

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Vinícius se pierde otro partido en un campo maldito

El Comité de Apelación rechazó el recurso presentado por el Real Madrid y confirmó los cuatro partidos de sanción a Vinícius, tras su expulsión ante el Villarreal. El brasileño, por tanto, no podrá jugar en Mestalla, un estadio que se ha convertido en un escenario especialmente complicado para él.

La historia viene de lejos. En 2023, durante su visita a Valencia, Vinícius denunció insultos racistas desde la grada y llegó a señalar a todo Mestalla. Aquellas declaraciones provocaron la indignación del Valencia CF por las acusaciones contra toda la afición, que defendió a sus seguidores sin dejar de condenar cualquier comportamiento racista.

De hecho, tres aficionados fueron condenados por los insultos dirigidos al futbolista, después de que el Valencia CF colaborase en su identificación y los expulsara del estadio. La sentencia impuso ocho meses de prisión a los tres implicados.

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En marzo de 2024, Vinícius regresó a Mestalla. Marcó dos goles, celebró uno de ellos con el puño en alto y volvió a protagonizar un enfrentamiento con la grada y Hugo Duro.

Su audio modificado sigue publicado en Instagram

Aún hoy en día en su instagram oficial sigue apareciendo un vídeo con un audio falseado de Mestalla diciendo "tonto, tonto" aunque rotulado equivocadamente como "mono, mono"

La siguiente visita, en enero de 2025, tampoco terminó bien para el brasileño. Recibido con cánticos como "Balón de Playa", sobre el campo el Real Madrid ganó 1-2, pero Vinícius fue expulsado en el minuto 79 tras golpear en la cara a Stole Dimitrievski. Aquella acción le costó dos encuentros de sanción.

En la última edición del Valencia-Real Madrid, celebrada en febrero de este año, Vinicius 'se borró'. Expulsado por un gesto, se perdió el partido por sanción.

El documental y el enfrentamiento en los tribunales

Cuestiones deportivas al marge, el conflicto fue más allá del fútbol. La productora Conspiraçao Films publicó el documental Baila, Vini, en el que volvió a poner el foco sobre Mestalla. El Valencia CF consideró que se había utilizado de forma engañosa material de la afición y denunció especialmente un montaje de audio que hacía parecer que todo el estadio coreaba "mono, mono", algo que no se correspondía con la realidad.

El club decidió llevar el asunto a los tribunales por el documental de Vinícius y será allí donde se produzca el próximo encuentro entre ambas partes.

La fecha señalada es el 17 de febrero, apenas once días antes del Valencia-Real Madrid del 28 de febrero. Vinícius no podrá despedirse de Mestalla sobre el terreno de juego por su sanción, pero el enfrentamiento que comenzó en 2023 tendrá un nuevo capítulo judicial.