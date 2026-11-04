La estadística que deja en evidencia a Vinicius en el Real Madrid y que Diomande ya mejora

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 NOV 2026 - 12:05h.

El brasileño ha visto como el atacante marfileño ya le está superando en varios registros

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Los números de Vinicius Junior en el regate empiezan a reflejar una de las principales preocupaciones de su rendimiento actual en el Real Madrid. El brasileño, que durante años hizo del uno contra uno en una de sus mayores armas, está muy lejos de sus registros habituales en la Champions League y LALIGA EA Sports. Según los datos de Driblab y LALIGA, las cifras de regates por cada 90 minutos en la competición europea y el balance entre regates exitosos y fallidos dejan en evidencia al '7' del conjunto blanco.

Vinicius Junior y un registro muy alejado de su mejor versión

Vinicius encadena dos partidos de Champions, ante la Roma y el Leipzig, sin intentar un solo regate. Según los datos de Opta, es la primera vez que le ocurre en sus 85 encuentros disputados en la máxima competición europea. Además, en sus últimos cinco partidos apenas ha intentado cuatro regates. Las cifras de LaLiga también reflejan esa diferencia en sus estadísticas oficiales. El brasileño suma 14 regates exitosos y 16 fallidos, un balance de 30 intentos y menos de la mitad completados. Su capacidad para superar rivales, uno de los rasgos que le convirtió en una pieza diferencial en el conjunto blanco, está teniendo mucha menos presencia y acierto en su juego.

Yan Diomande supera a Vinicius en el uno contra uno

La comparación con Yan Diomande es especialmente significativa ya que el atacante marfileño alcanza los 3,88 regates completados por cada 90 minutos en Champions, frente a los 0,81 del brasileño, según Driblab. Además, FotMob sitúa el porcentaje de acierto del recién llegado al Real Madrid en el 87,5%, el tercero más alto de toda la competición. En LaLiga, los números también están del lado del joven futbolista: 31 regates exitosos y 18 fallidos, frente a los 14 y 16 de Vinicius. Diomande se ha convertido en una alternativa real para José Mourinho y sus actuaciones recientes han aumentado la competencia por un puesto en el ataque madridista.

Mbappé, Bellingham y Güler también superan sus cifras

Las comparacionescon las otras estrellas del Real Madrid tampoco favorecen al brasileño. Kylian Mbappé suma 35 regates exitosos y 24 fallidos en LaLiga; Jude Bellingham presenta un balance de 29 y 13, mientras que Arda Güler registra 12 y 11. Todos tienen un porcentaje de acierto superior al de Vinicius. El extremo tiene una nueva oportunidad para cambiar esta tendencia hoy frente al AEK de Atenas en la cuarta jornada de la Champions League, a partir de las 18:45 horas. Mourinho confirmó su titularidad y el encuentro puede servirle para recuperar confianza y demostrar que todavía puede marcar diferencias en el uno contra uno.