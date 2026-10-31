Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 15:38h.

Mourinho no está preocupado por cómo encajar a Vinicius

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El Real Madrid visita este domingo al Racing en Santander en un partido en el que José Mourinho tampoco podrá contar con Vinicius, que cumple el tercero de los cuatro partidos de sanción por su expulsión ante el Villarreal. El técnico portugués se ha reafirmado en su cariño hacia el futbolista brasileño y en que puede tener sitio como titular cuando vuelva a pesar del equipo que ganó y convenció en el Clásico ya que, en el fútbol de hoy, "no hay un once tipo" para Mou.

En sala de prensa, el entrenador luso respondía así a cómo queda Vinicius después de los últimos cambios en el once con Fede Valverde en el lateral, Bernardo Silva en el medio y Diomande arriba: "No pienso en la situación individual de Vinicius. No tengo un once tipo. El once tipo de hoy puede ser diferente al de dentro de un par de semanas. El fútbol de hoy no es el fútbol de hace 20 años o hace 10, es un fútbol mucho más intenso y rápido, con una exigencia física mucho mayor que antes. Esa cosa de decir de memoria el once tipo de un equipo como se hacía hace muchos años atrás es muy difícil en el fútbol de hoy y, por eso es difícil decir un once tipo".

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"La sensación de que el equipo es mejor con un centro del campo con jugadores de características diferentes es una cuestión de principio pero la situación de decir 'titulares', no es así en lo que estoy pensando. La situación de Vinicius en este momento es facilísima: no juega en LALIGA y juega en Champions. Lo quiero mucho, quiero que termine rápido esta sanción porque lo quiero y lo necesito. Y, cuando digo que lo quiero y lo necesito, no te estoy diciendo que vaya a jugar de titular pero tampoco te estoy diciendo que sea un problema para mí. Es un gran jugador más que vamos a tener en una plantilla muy buena", analizó Mourinho, como se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia.

Mourinho no ve un Real Madrid más equilibrado sin Vinicius

Tampoco se quiso meter el técnico madridista en si ve más "equilibrio" en una alineación sin Vinicius como titular: "No, no. No veo nada. Veo un grupo que trabaja y un grupo de los jugadores que juegan y los que están fuera. Existe un modelo de juego: cómo presionas, cómo defiendes en bloque bajo, cómo construyes con un equipo que te presiona más alto y cómo construyes con otro que te espera... es un modelo de juego que se va desarrollando y luego tú cambias dos, tres o cuatro jugadores y no pasa nada. Este es el objetivo".