Desvelado el gesto de los jugadores con José Mourinho en el vestuario del Camp Nou tras ganar el Clásico

Fran Duarte Madrid, 30 OCT 2026 - 10:51h.

El vestuario se mostró más unido que nunca y los jugadores tuvieron este detalle con el entrenador portugués que refleja a la perfección esa unión

El Clásico señala a los pilares del Barcelona y Mourinho vuelve a exponer los problemas de Flick en los momentos decisivos

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La victoria del Real Madrid en el Clásico contra el FC Barcelona por 1-2 en el Camp Noy ha supuesto un soplo de aire fresco en el vestuario madridista. Lo cierto es que la nueva etapa con José Mourinho, el gran triunfador del Clásico, al frente no había comenzado de la mejor manera, dejándose seis puntos en LALIGA contra el Real Betis y el Atlético de Madrid. Los tres que sí cosecharon en Barcelona sirven para apretar de nuevo la clasificación, pero lo más importante ha sido cómo esta victoria ha conseguido cambiar por completo la percepción del juego del conjunto blanco.

No fue una victoria más. Además de ganar a un Barça que venía dando miedo y de callar a todos los críticos que auguraban una goleada culé, el Real Madrid jugó su mejor partido de la temporada y fueron claramente superiores al eterno rival. Un partido del que salen muy reforzados, sobre todo en el aspecto psicológico y que ha servido para unir aún más a la plantilla bajo las órdenes de José Mourinho.

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La mejor prueba de esta unidad es la reacción espontánea de los jugadores del Real Madrid cuando llegaron al vestuario tras ganar en el Camp Nou. Según desvela Jesús Gallego en El Larguero de la Cadena SER, los futbolistas se vinieron arriba al terminar el encuentro y “en el vestuario del Real Madrid en el Camp Nou, los jugadores mantearon a José Mourinho”. Una muestra real de la unión que hay entre la plantilla y el entrenador.

El cambio de actitud en el vestuario del Real Madrid

Precisamente, el ambiente del vestuario ha sido uno de los principales focos de críticas en las dos últimas temporadas sin títulos y era uno de los principales objetivos para José Mourinho, además de imprimir más actitud, compromiso y esfuerzo colectivo en los jugadores. El inicio no ha sido fácil y la afición tiene la paciencia limitada después de esos dos últimos años sin ganar, pero ahora podemos confirmar que el Real Madrid de José Mourinho comienza a dar sus frutos. Aunque muchos le querían fuera del club en enero, el portugués ha dado la vuelta a este inicio complicado y ahora se afrontan los siguientes duelos con una actitud mucho más positiva. Eso sí, no pueden relajarse ni un ápice si quieren seguir compitiendo LALIGA con el Barça hasta el final y la primera prueba para confirmar que el cambio es real será el duelo contra el Racing de Santander este domingo en El Sardinero.