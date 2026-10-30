José Mourinho sigue pendiente del estado físico de dos titulares del Real Madrid

Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 15:05h.

Arda Güler apunta a Santander y Fede Valverde es duda

Desvelado el gesto de los jugadores con José Mourinho en el vestuario del Camp Nou tras ganar el Clásico

Compartir







El Real Madrid sigue preparando el duelo ante el Racing de Santander en El Sardinero de este domingo tras unos días desde el Clásico sin partido entre semana que José Mourinho ha aprovechado para recuperar físicamente a sus futbolistas. Esto ha provocado que jugadores como Fede Valverde y Arda Güler no se hayan entrenado al 100% durante esta semana en dos situaciones distintas entre uno y otro.

Este viernes, el mediapunta turco se ha reincorporado con el resto del grupo a la sesión en Valdebebas después de haber realizado trabajo específico en el entrenamiento del jueves. Güler no tendría problemas en ser uno más de la partida en el choque en tierras cántabras de este domingo para volver a partir desde el once inicial, al igual que Thibaut Courtois, algo que tiene más complicado el futbolista uruguayo.

PUEDE INTERESARTE Los millones de la Premier tientan a Rafa Marín y el Real Madrid reacciona

Fede Valverde es duda para el Racing-Real Madrid

Fede Valverde se marchó tocado del Clásico en el que el Real Madrid se impuso al Barcelona el pasado domingo tras haber aguantado hasta la hora de partido sobre el terreno de juego a pesar de arrastrar molestias desde la primera mitad. Algo que le valió los elogios de José Mourinho tras el encuentro en la sala de prensa del Camp Nou.

"Hay otro nombre que no podría dejar de tocar que es Valverde jugando lesionado más de 40 minutos. Se ha lesionado y ha querido seguir y continuar hasta el límite y ha dado todo mientras estaba en el campo", declaró Mou sobre el charrúa, que cuajó de nuevo un partidazo como lateral derecho jugando por delante de Denzel Dumfries y Trent Alexander-Arnold.

Durante la semana, Fede se ha ejercitado únicamente con trabajo específico y es duda para el choque en casa del Racing a la espera del entrenamiento de este sábado. Aunque esté a tiempo de entrar en la convocatoria, el centrocampista podría ser suplente en El Sardinero esperando que vuelva al 100% para el choque en Atenas ante el AEK del próximo miércoles en Champions League.

Los que no estarán seguro en el duelo de Santander son los dos jugadores que siguen lesionados en el Real Madrid, Raúl Asencio y Rodrygo, con el canario de nuevo sobre el césped aún sin estar disponible. Tampoco viajará Vinicius, que cumplirá el tercero de los cuatro partidos de sanción por su expulsión frente al Villarreal y no jugará más en LALIGA EA Sports hasta el choque contra el Celta en el Santiago Bernabéu del próximo 21 de noviembre.