José Mourinho defiende a Vinicius y confiesa que, en su lugar, habría salido del Real Madrid

Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 11:23h.

Mou da la cara por Vinicius tras su sanción y el mal partido en Roma

Compartir







El Real Madrid se mide este domingo al Sevilla en el Santiago Bernabéu en el primero de los cuatro partidos en los que no podrá estar disponible Vinicius Jr. después de la sanción de cuatro partidos ratificada por Apelación tras su expulsión frente al Villarreal. José Mourinho, este sábado en sala de prensa, ha contestado a varias preguntas sobre el brasileño tras este castigo y su mal partido en Roma disculpándole y alabándole por su personalidad ya que, si Mou fuera él, no habría renovado este pasado verano.

José Mourinho, sobre Vinicius antes del Real Madrid-Sevilla

Errores de Vinicius y gestión durante los partidos de sanción: "Vinicius ha tenido un partido muy difícil y, para mí, el principal culpable del partido de Vinicius ha sido Gasperini porque nos ha atacado con todo por una sola banda. Prácticamente, no ha atacado por banda izquierda, todo por derecha. Ha metido a Soulé, a Wesley y el tercer hombre era Mancini contra Cucurella y Vinicius. Muy difícil, en el primer tiempo también para mí como entrenador es difícil hacer cambios de posición porque hay información que llega bien, información que no llega bien... después, Vinicius que estaba más cerca de mí podría entender pero no estaba seguro de que Diomande y Dumfries por el otro lado pudieran entender. Ha tenido un primer tiempo muy difícil. En el inicio del segundo se acabó el poder de la Roma de atacar por banda derecha y lo que me molestó es obviamente la naturaleza del segundo gol en un momento en el que el partido está tranquilizado y equilibrado, sin ningún problema para nosotros que solucionar. Sabíamos, durante tres días que hemos trabajado, cómo saltaban al hombre en ese tipo de construcción frontal y, ahí, Vini tiene que asegurar el balón, provocar una falta, jugar de cara... y nunca hacer lo que ha hecho. Pero ya está, no pasa nada. He hecho cinco cambios, no uno. El cambio, cada vez más, es parte del fútbol. Unas veces porque la intensidad es altísima y es difícil jugar a 200km/h durante 90 minutos. Otras veces tienes otras opciones, otras tienes otros planes. El futuro de Vini en estos partidos es trabajar más que los que tienen que jugar los partidos y, sin prometer nada, porque no me gusta prometer ni a jugadores ni mucho menos a vosotros, pero pienso que el miércoles jugará de titular. En cuanto a los cuatro partidos, estoy muy contento porque pensaba que le daban más. Pensaba que, con el recurso del Real Madrid, que los gatos escondidos le daban un partido o dos más para que estuviéramos calladitos y no hablásemos más".

Gestión del carácter de Vinicius: "Es un chico espectacular con el que es muy fácil tener una buena relación. No hay un solo día en el que no me pase con él minutos solos. Me gusta mucho, es un chico fantástico y le doy un valor tremendo por el hecho de que consigue vivir y sobrevivir y continuar con una sonrisa. Le doy mucho valor por eso. Si soy yo en su lugar, probablemente no estaría aquí, en este verano último hubiera forzado una salida a una competición, país o núcleo de estadios adversarios que le respeten. Pero, por madridismo, amor al club y a la ciudad, por creer que las cosas pueden siempre mejorar, ha renovado y continúa con esa sonrisa. No hay nada ni nadie, que le pueda influir negativamente sí, porque es humano, pero quitarle esa alegría de vivir y de trabajar y de estar con su gente y sus compañeros no creo que alguien lo vaya a hacer. Es un fantástico chico".

Conversaciones con Vinicius: "Son privadas. Para él no hay mejor sitio. Cuando él firma en verano, lo hace con la convicción de que el Real Madrid es su casa y la ilusión de hacer lo que está haciendo en su historia con el Real Madrid hasta ahora, que es ganar títulos. Se lleva muy bien con todos en el vestuario y diría que es uno de los focos principales de alegría y de empatía del vestuario. Yo tengo muchísimas dudas de si sería capaz, como joven y jugador con muchas opciones de salida, de tener su fuerza psicológica para aguantar y aguantar con una sonrisa".