El CSD estudia entrar de oficio por las palabras de Javier Tebas sobre el Real Madrid

Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 22:22h.

Nuevo capítulo en la guerra entre el Real Madrid y LALIGA

Javier Tebas responde al Real Madrid con una dura rajada: "no somos imbéciles", "irreconciliable" con Florentino Pérez y las quejas de "Atlético, Sevilla o Valencia"

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La guerra entre el Real Madrid y Javier Tebas ha sumado un nuevo participante después de la polémica de este viernes después de que el presidente de LALIGA comparara este viernes los métodos de presión madridistas con los de la Alemania Nazi. El CSD podría entrar de oficio para investigar el tuit del dirigente de la patronal, al que el club blanco respondió con un comunicado pidiendo su "dimisión inmediata" y el abogado aprovechó para volver a cargar.

Tal y como informa EFE, el Consejo Superior de Deportes se plantea estudiar su mensaje en redes sociales en el que comparaba cómo intenta influir la entidad merengue en los árbitros a través de Real Madrid TV y algunos medios con Joseph Goebbels al frente de la propaganda germana durante la época pre Segunda Guerra Mundial. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Tebas justificó dicha comparación porque el canal oficial del club blanco ofrece a su juicio contenidos en los que el club aparece "siempre como víctima" y se "cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo".

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"La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", dijo.

El Real Madrid responde a Javier Tebas con un comunicado

Poco después, el Real Madrid respondió exigiendo la "dimisión inmediata" de Tebas "como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol", y lo calificó como "una auténtica lacra para el fútbol español".

El club blanco considera "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi", según explicó en un comunicado en el que asegura que "la aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa su carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno".

Posteriormente, el propio Tebas volvería a contestar en redes sociales con otro mensaje atacando al Real Madrid acusándoles de intentar "destruir la competición nacional". Además, les emplaza a contar también los casos en los que LALIGA aceptó una petición de horario.