Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 12:05h.

Mourinho repasa la actualidad del Real Madrid antes del Sevilla

José Mourinho defiende a Vinicius y confiesa que, en su lugar, habría salido del Real Madrid: "No estaría aquí"

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La actualidad del Real Madrid está plagada de temas de relevancia y, además de la sanción a Vinicius, José Mourinho también ha tratado otros en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla. Junto al propio equipo hispalense, el técnico luso también ha hablado sobre la posición de Arda Güler, el mercado de invierno o la polémica con Javier Tebas tras los tuits del presidente de LALIGA comparando los métodos de presión del club con los de la Alemania nazi.

José Mourinho, antes del Real Madrid-Sevilla

Partido contra el Sevilla: "Cansados pero mañana no cansados. Hoy creo y por lo visto en el departamento médico, creo que todavía un poco cansados la gente que jugó más tiempo. Pero mañana es otro día y estaremos bien. Tenemos también muy buenas opciones en caso de que decidamos hacer algún cambio y dar frescura al equipo. Es cierto, el Sevilla setá muy bien. En casa han perdido algún partido pero han competido para ganar. Luis García, que tendré el placer de verlo después de tantos años, está haciendo un gran trabajo después de salvar al equipo haciendo un trabajo muy bueno. Partido difícil, sin duda, pero queremos ganar".

Qué le pide a los centrocampistas: "¿Qué es ser un centrocampista? Les pido la globalidad del trabajo, que es un centrocampista. Uno que solo defiende, es un centrocampista defensivo y limitado. Uno que solo ataca, es mejor jugar por bandas o jugar de 10 o falso 9 porque el centro del campo es una posición muy difícil de jugar. Para ser un jugador top ahí tienes que ser un jugador con muchas diferentes calidades. Es muy difícil ser un gran centrocampista".

Tuits de Javier Tebas: "No, no digas eso. Ya has visto lo que opino yo, que estoy pidiendo no hablar de esto porque hay límites y límites y se ha entrado por un campo que sólo tiene disculpas si es un caso clínico. Si no es un caso clínico no hay justificación ni disculpas. No quiero entrar por ahí. Creo que el madridismo, cada vez más, entiende a lo que el Real Madrid se enfrenta. Hasta para el gigante prestigio que el fútbol español tiene en el extranjero, que la RFEF tiene con el actual campeonato del mundo, como LALIGA tiene por tener el club más importante del mundo, es mejor que intentemos quedarnos con esa cosa sólo aquí y que no salga fuera".

Arda Güler en la base: "Es trabajo que se hace y que me parece que a vosotros os cuesta dar mérito o crédito al trabajo. Parece que las cosas más negativas tienen propietario y que las positivas son consecuencia de la suerte pero Arda es un jugador con mucho talento que ya todos lo sabemos. Con 21 años, obviamente que no es un producto acabado, es un jugador que tiene condiciones para ser multifuncional y jugar en diferentes posiciones. Estoy muy contento, no puedo decir nada más".

Plantilla corta: "Están siempre todos convocados y mañana no estará convocado Vinicius, estará convocado Militao. Lo único fácil para mí es que no tengo que hacer la convocatoria. Siempre los 23 y ya está".

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Mercado de invierno: "Yo no pido fichajes. Estoy contento con la plantilla y con los jugadores. Tengo la sensación de que la normalidad es que la gente mejora y mejora individual y colectivamente. Principalmente, si tenemos tiempo y paz para trabajar. Pienso que también es trabajo del entrenador sobre la evolución de los jugadores que tiene. La plantilla es muy buena. Yo no tengo cara de pedir jugadores. También me gusta la plantilla corta, lo que significa que, para entrar alguien, tendría que salir otro. Si la estructura superior del club se plantea algo, aquí estaremos como siempre para dialogar y para evaluar pero yo, por iniciativa mía, ¿quiero uno o dos jugadores? No".

Posiciones intercambiadas de Güler y Valverde: "Mira, estoy aquí para hacer lo que pienso que es mejor para el equipo y creo que ya llegará el día donde serán las encuestas o la inteligencia artificial las que van a hacer equipos y que los entrenadores se limitarán a hacer el trabajo de campo. Pero, hasta hoy, todavía, pienso yo, son los entrenadores los que hacen los equipos y toman decisiones. No hablo de crítica ni de opiniones porque, con todo respeto, yo considero que la gente que opina, unos lo hacen porque aman el fútbol y otros porque es su trabajo opinar pero yo, con todo el respeto, no considero que esas opiniones valen más que mi análisis como entrenador. Un entrenador cabezón que no es abierto a análisis, a intentar siempre mejorar, es un entrenador limitado. Del mismo modo que pienso que un entrenador abierto a encuestas, opinionistas, comentaristas... no es entrenador. Yo no soy cabezón, soy una persona completamente abierta a la opinión de mi staff, a mi análisis de partidos y entrenamientos. Puedo cambiar, sí, pero puedo cambiar por mi análisis de la situación, mi trabajo y estudio y quiero siempre mejorar. Seguramente, puedo ir en direcciones diferentes. También teniendo en cuenta que un partido de fútbol son 90 minutos y tiene muchos matices y momentos. Los cinco cambios, principalmente para los equipos con banquillos muy fuertes, son una parte muy importante a nivel estratégico. Y ya está, creo que he respondido más o menos".