Jude Bellingham cierra su renovación con el Real Madrid: los detalles de la operación

Fran Fuentes 16 OCT 2026 - 13:37h.

El centrocampista inglés verá elevado su salario, acorde al de uno de los líderes de la plantilla

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El Real Madrid sigue planificando el futuro del equipo a medio y largo plazo. En esa línea ya ha cerrado la renovación de Jude Bellingham, cuya importancia y ascendencia en el equipo sigue subiendo. El centrocampista inglés, quien sí está respondiendo sobre el terreno de juego, pasará a estar considerado como uno de los líderes y estrellas del equipo con su nuevo salario.

Así lo adelanta el diario AS. Y es que el inglés ampliaría su contrato hasta el 2031. Es decir, que ampliaría dos años más su vinculación con el conjunto blanco, ya que, cuando fichó en 2023, firmó hasta el 2029. En este sentido, su salario también se verá elevado. Si bien aún se desconoce la cifra concreta, se cree que puede acercarse a la escala de Vinicius y Mbappé, aunque habrá que esperar que se conozcan nuevos detalles para dar la cifra concreta.

Jude Bellingham y la lucha por los títulos en el Real Madrid:

De este modo, Jude Bellingham De este modo, Jude Bellingham tratará de seguir consiguiendo títulos para el Real Madrid. Hasta el momento, el futbolista ha logrado un título de LALIGA, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundialito de Clubes y una Supercopa de España. Del mismo modo, fue nombrado el mejor jugador de la temporada 23/24 en LALIGA. Unos registros que se han frenado en seco en las dos últimas campañas. Y es que la transición de Carlo Ancelotti a Xabi Alonso no fue bien, y Álvaro Arbeloa, aunque limó asperezas con la plantilla, tampoco fue capaz de reconducir la situación.

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Ahora, con la llegada de José Mourinho, un técnico al que Jude Bellingham ha expresado su admiración en repetidas ocasiones, el centrocampista está respondiendo sobre el césped. A su gran Mundial está sumando un arranque de temporada de mucho nivel, y está mostrando su mejor versión.