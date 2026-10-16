Rafa Jódar tira de 'ADN Real Madrid' y vuelve a remontar para clasificarse a las semis de Shanghái

Redacción ElDesmarque Madrid, 16 OCT 2026 - 11:48h.

El tenista madrileño encadena cuatro remontadas consecutivas

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Rafa Jódar no se rinde. El tenista español ha vuelto a demostrar su capacidad para competir bajo presión y, después de la polémica con un recogepelotas en la anterior ronda, ha remontado a Casper Ruud (4-6, 6-4 y 6-3) para alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Shanghái. El madrileño, actual número 13 del mundo, ha levantado un set de desventaja por cuarta vez consecutiva en el torneo, una resiliencia que conecta con el espíritu del Real Madrid, su equipo de fútbol y que esta semana también remontó a la épica ante la Roma en la Champions League.

Rafa Jódar encadena cuatro remontadas consecutivas en Shanghái

Casper Ruud ganó el primer set por 4-6, pero el tenista español no perdió la concentración y reaccionó para igualar el encuentro con un 6-4. En la tercera manga, el madrileño dio un paso hacia adelante, encontró la manera de imponerse y cerró el partido con un 6-3 que le ha permitido meterse entre los cuatro mejores del torneo. Esta victoria prolonga una racha de cuatro remontadas consecutivas en el torneo chino, después de superar también a Thiago Tirante, Jiří Lehečka y Botic van de Zandschulp. Según el dato compartido por José Morón, director de Punto de Break, en los sets decisivos Jódar presenta un asombroso balance de 17 victorias y cuatro derrotas, es decir, un 81% de triunfos.

Rafa Jódar y el espíritu del Real Madrid en las remontadas

La comparación con el Real Madrid resulta inevitable. El pasado miércoles, el conjunto blanco remontó un 3-1 ante la Roma en los minutos finales para acabar ganando por 3-4. Los merengues marcaron tres goles en apenas siete minutos, con Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger como protagonistas. Jódar no se ha quedado atrás y ha tirado de madridismo para clasificarse a semifinales en Shanghái. Ahora compartirá presencia española con Alejandro Davidovich Fokina y su siguiente rival saldrá del duelo entre Daniil Medvedev y Tommy Paul.