Redacción ElDesmarque Madrid, 13 OCT 2026 - 13:22h.

Los dos tenistas españoles comparten una maldición en el tramo final de la temporada

John McEnroe confiesa su debilidad por Carlos Alcaraz y alucina con una peculiaridad de Rafa Nadal: "Es un robot"

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La derrota de Carlos Alcaraz ante Zizou Bergs en el Masters 1000 de Shanghái ha dejado al murciano sin uno de los grandes títulos de maestros que todavía persigue y eso ha destapado una tendencia que se repite en su trayectoria. El actual número 3 del mundo venia de ganar en Tokio, pero el varapalo de China ha vuelto a demostrar que la recta final de la temporada se le resiste. Un patrón que recuerda a las dificultades que afrontó Rafael Nadal durante buena parte de su carrera en los últimos torneos del calendario.

Shanghái, París y las ATP Finals: la cuenta pendiente de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal

El paralelismo, señalado por Pablo García De Vinuesa en Eurosport, se aprecia al comparar los resultados de ambos tenistas en los grandes torneos que cierran la temporada. Alcaraz todavía no ha conseguido conquistar Shanghái ni el Masters 1000 de París-Bercy, dos citas en las que sus mejores resultados son los cuartos de final. Tampoco ha levantado el trofeo de las ATP Finals, donde alcanzó la final en 2025 antes de caer frente a Jannik Sinner.

En el caso de Nadal, el balear terminó su carrera sin ganar en Shanghái, pese a disputar dos finales. En 2009 perdió ante Nikolay Davydenko y en 2017 cayó frente a Roger Federer. París-Bercy también se le resistió: su mejor resultado fue la final de 2007, cuando David Nalbandian le privó del título. Finalmente, las ATP Finals fueron otra de las grandes asignaturas pendientes de Nadal. El manacorí llegó al partido decisivo en dos ocasiones, en 2010 y 2013, pero perdió ante Federer y Novak Djokovic, respectivamente.

Pese a dominar durante años el circuito y acumular 22 títulos de Grand Slam, Nadal nunca consiguió añadir esos trofeos a su palmarés. Alcaraz todavía tiene margen para cambiar esta tendencia, aunque la derrota ante Bergs ha hecho que los aficionados se den cuenta de este curioso patrón.

Los estilos de juego de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal

Más allá de los resultados, también hay similitudes en las condiciones que pueden explicar esas dificultades. Las pistas rápidas bajo techo reducen el tiempo de reacción y favorecen los golpes planos y agresivos. Es un escenario en el que el efecto de la derecha de Alcaraz pierde parte de su capacidad para desplazar al rival y en el que resulta más complicado construir los puntos con paciencia. En el caso de Nadal, el 'topspin' (parábola) de su derecha era una de sus principales armas. Su capacidad para aumentar la velocidad de la pelota le permitía dominar desde el fondo de la pista, pero las condiciones de las pistas indoor podían restarle parte de esa ventaja.