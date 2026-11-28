Alberto Cercós García 28 NOV 2026 - 16:34h.

Valencia se despide de Marc Márquez y toda la afición se rinde al piloto español

Manu Carreño eleva a Marc Márquez a los altares del deporte español y MotoGP: "El más grande"

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Toda la afición está rendida a Marc Márquez. Tras anunciar por sorpresa su retirada del Mundial de MotoGP, la afición que iba al Gran Premio de Valencia para celebrar con él su décimo título mundial, ha visto cómo el fin de semana es aún más especial. En ElDesmarque hemos podido hablar con varios aficionados, sobre cómo recibieron la noticia. Muchos de ellos solo tienen palabras de agradecimiento hacia un piloto que ha dado muchísimo al deporte español.