Joaquín Anduro 27 NOV 2026 - 16:44h.

Manu Carreño se suma a los múltiples elogios a Marc Márquez

El día que Marc Márquez eligió vivir

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Este se ha despedido una de las grandes leyendas del deporte español. Marc Márquez ha anunciado por sorpresa su retirada y ha dado los motivos por los que abandona MotoGP tras conquistar su 10º Mundial entre una catarata de elogios. Manu Carreño se ha sumado a los halagos a un piloto histórico poniéndole a la altura de los más grandes como Rafa Nadal, Pau Gasol, Carolina Marín, Fernando Alonso... El presentador de ElDesmarque de Cuatro también ha ido más allá y le ha puesto en lo más alto de su deporte considerándole, en su opinión "el más grande que se ha subido encima de una moto".