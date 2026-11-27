Joaquín Anduro 27 NOV 2026 - 13:57h.

Trent Alexander-Arnold no estará ante el Alavés

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El Real Madrid recibe este sábado al Alavés en el regreso a LALIGA EA Sports tras la victoria en Champions League contra el PSV en un encuentro para el que Ferland Mendy vuelve a la convocatoria. El lateral francés se ha colado en la lista de José Mourinho en la que no estarán presentes cuatro futbolistas, entre ellos un Trent Alexander-Arnold que es baja de última hora.

El inglés está atravesando un proceso gripal que le impedirá estar en el compromiso del cuadro madridista ante el conjunto vitoriano de este sábado en el Santiago Bernabéu. Un encuentro para poder seguir metiendo presión al Barcelona en la pelea por el liderato e igualar a los culés antes de que jueguen frente al Deportivo en Riazor el domingo.

Mou no podrá contar con Trent, Rodrygo, Asencio ni Endrick por distintos problemas de salud pero vuelve Mendy tal y como ha confirmado el portugués en sala de prensa: "La noticia buena es que Ferland Mendy, mañana, al banquillo. Y si está en el banquillo es porque puede jugar. Uno menos lesionado y uno más disponible, a pesar de que tenemos tres laterales izquierdos en este momento, que es demasiado, pero es muy buena noticia para Ferland y para nosotros que vuelve".

"Trent, fuera porque está enfermo, y Rodrygo, que está en un momento ya bastante bien de su recuperación, también está enfermo. Y a los enfermos los queremos apartados, los queremos lejos de los otros", explicó Mourinho sobre los dos futbolistas que tienen gripe.

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Convocatoria del Real Madrid ante el Alavés

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre.

Defensas: Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Éder Militao, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Ferland Mendy.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Güler, Thiago Pitarch, Brahim Díaz.

Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Yan Diomande, Carlos Espí.