Ángel Cotán 27 NOV 2026 - 13:23h.

Su rol, muy secundario, no ha sido un obstáculo

El show de José Mourinho en sala de prensa: del "mierda de superordenador" a "no tenemos españoles"

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El futbolista hispano-marroquí Brahim Díaz renovó su vinculación con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2031, según informó el club blanco en un comunicado, después de seis temporadas en el equipo. El atacante, nacido en Málaga en 1999, lleva desde los 19 años formando parte del club blanco, si bien estuvo cedido en el Milan entre 2020 y 2023 después de dos temporadas en el Real Madrid con muy poco protagonismo.

En total, con el equipo ahora entrenado por Jose Mourinho, acumula 173 partidos, en los que ha conquistado siete títulos: una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Ligas y dos Supercopas de España.

En marzo de 2024, Brahim decidió ser internacional absoluto con la selección de Marruecos, con la que fue finalista de la última Copa África de Naciones. En sus 36 partidos con Marruecos, ha marcado 15 goles. Esta temporada, Brahim ha intervenido en diez encuentros del Real Madrid, con pocos minutos (258 en total), pero con tres asistencias en su haber, dos de ellas en la Liga de Campeones. Unos números que dividen la opinión de la afición madridista.

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La renovación de Brahim Díaz divide a la afición del Real Madrid

A través del siguiente comunicado oficial, el Real Madrid anunció la ampliación de contrato de Brahim Díaz: "El Real Madrid C. F. y Brahim Díaz han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2031.

Brahim llegó al Real Madrid en 2019 con 19 años. En sus seis temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 173 partidos y ha ganado 7 títulos: 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España.

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Es internacional con Marruecos, selección con la que ha jugado 36 partidos hasta el momento y ha marcado 15 goles. Fue el máximo goleador de la Copa África 2025".

Estos son algunos de los muchos ejemplos que pueden encontrarse en las redes sociales: