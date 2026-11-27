Ángel Cotán 27 NOV 2026 - 11:22h.

El extremo ha perdido protagonismo este curso

Gil Marín fija su salida del Atlético de Madrid y Apollo tiene dos grandes tareas por realizar

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El mercado de invierno comienza a asomar y en el Atlético de Madrid se preparan para realizar, como mínimo, un par de incorporaciones. La dirección deportiva que lidera Mateu Alemany pone el foco en los laterales, sin descartar un nuevo cromo para el centro del campo. Arriba, lo lógico sería no tocar nada, pero el nombre de Ademola Lookman comienza a generar incertidumbre.

La lesión en el pasado parón de selecciones aumenta las dudas con el extremo en una temporada en la que su porcentaje de minutos ha decaído. La llegada de Kang In Lee y el estado de forma de Álex Baena le están cerrando la puerta de la titularidad y ha pasado de ser indiscutible al banquillo.

El incierto mercado invernal de Ademola Lookman en el Atlético de Madrid

La inversión del Atlético de Madrid fue importante, pero con la vista puesta en nuevos objetivos en el mercado, el club no se cerrará en banda ante una hipotética salida del nigeriano. Así lo avanza el periodista Matteo Moretto, experto en materia de fichajes. La entidad rojiblanca no ha puesto al futbolista en el mercado, pero sí escuchará ofertas por él.

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Eso sí, no a cualquier precio. Según la citada fuente, Mateu Alemany escuchará propuestas formales que alcancen los 35 o 40 millones de euros. Una cantidad importante que le permitiría recuperar la inversión que realizó en febrero del año pasado y acudir con fuerza al mercado.

El Metropolitano, muy protagonista en el debate a cuatro

El candidato socialista, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves durante el último bloque del debate a cuatro que le gustaría que la final del mundial de fútbol de 2030 sea en el Metropolitano, el campo del Atlético de Madrid, que es su equipo, pero que entiende "que sea en el Bernabéu", el otro gran estadio madrileño.

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Sánchez ha dado así por hecho que Madrid acogerá la final del mundial, en respuesta al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha retado al inicio del bloque, dedicado a política internacional, a que le conteste si va a luchar por una final del mundial 2030 en España y no en Marruecos, país coorganizador.

"Yo defiendo que España tiene que acoger la final", ha dicho Feijóo, poniendo en duda que Sánchez también lo defienda. Entonces, Sánchez ha respondido que "siendo del Atlético" le gustaría "que se jugara en el Wanda", antiguo sobrenombre del Metropolitano, para añadir: "Pero entiendo que deba ser en el Bernabéu".

Luego, en un turno posterior, el candidato de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto al tema para decir que España "no puede coorganizar" un mundial con Marruecos "con Ceuta invadida", como ha venido diciendo durante la campaña electoral sobre este asunto.