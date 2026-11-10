Ángel Cotán 10 NOV 2026 - 13:31h.

El director deportivo ya intentó un fichaje similar durante el pasado verano

El Atlético de Madrid decide por Robin Le Normand y un sustituto en el mercado invernal

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Se cuecen movimientos en las oficinas del Atlético de Madrid. Las derrotas ante el Bayern de Múnich y FC Barcelona en la misma semana han sido un jarro de agua fría, pero no desvían el objetivo de la temporada. Diego Pablo Simeone es consciente que tiene entre sus manos una plantilla con la que puede competir en todas las competiciones, al igual que también tiene margen de mejora.

Mucho se ha debatido durante el pasado verano sobre la delantera, aunque si algo se quedó en el tintero fue un refuerzo más en el lateral izquierdo. Mateu Alemany pulsó el fichaje de Nicolás Tagliafico antes del cierre de mercado estival, pero finalmente el club rojiblanco descartó la operación por razones económicas y optó por el ascenso de Dani Martínez.

El rendimiento de Alejandro Grimaldo convence, aunque según informa MARCA, el Atlético de Madrid se habría decidido por realizar un fichaje de refresco en la citada demarcación. El nombre que está sobre la mesa es el de Sergi Cardona.

Los tres avales del Atlético de Madrid por el fichaje de Sergi Cardona

El lateral izquierdo del Villarreal CF se posiciona en la lista corta del director deportivo rojiblanco para elevar la competencia en esa zona del campo. Y no es un nombre elegido a dedo, ya que Mateu Alemany cuenta hasta con tres avales por este fichaje. El primero, de suma importante, responde a lo estrictamente económico.

Sergi Cardona cumple contrato al término de la presente temporada por lo que incluso podría recalar en el Atlético este invierno por una cantidad inferior a la que marca su valor de mercado. El segundo, el momento que vive en su carrera. A sus 27 años, el defensor de Lloret de Mar está en plena madurez y acumula más de cien compromisos oficiales en la élite.

Y por último, su perfil futbolístico. Con Sergi Cardona, el Atlético de Madrid obtendría un lateral de recorrido y perfil ofensivo que se asemeja a las características que posee Alejandro Grimaldo. Una opción de refresco natural en el lateral izquierdo que se valora.