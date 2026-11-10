Marc Roca no duda con la decisión en el Betis que le permite estar con España

Ángel Cotán 10 NOV 2026 - 12:49h.

El centrocampista verdiblanco, protagonista con España este martes

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La gran temporada de Marc Roca en un Real Betis de UEFA Champions League le ha abierto las puertas de la Selección Española. El centrocampista recibió la llamada de Luis de la Fuente para esta fecha internacional de noviembre y nada más llegar ya se siente protagonista. Este martes, el futbolista de Vilafranca del Penedès ha comparecido en la sala de prensa de Las Rozas antes de medirse a la República Checa.

El jugador verdiblanco respondió a todo tipo de cuestiones, tanto a nivel internacional como a nivel de club. Marc Roca habló del largo camino que ha tenido que recorrer hasta llegar a la absoluta, así como de otros temas como su relación con Luis de la Fuente. En clave heliopolitana, el mediocentro valoró el peso de su equipo y de Manuel Pellegrini en esta llamada nacional.

Las palabras de Marc Roca en la Selección Española

Reacción a la llamada de Luis. "Con mucha ilusión. Al final siempre tienes la ilusión y siempre estás un poco atento. Salí a entrenar tranquilamente, al acabar vi que el míster se acercó a mí y me dio la noticia. Feliz y con ganas de ayudar al equipo".

La lesión de Rodri Hernández. "Creo que al final siempre es una ilusión enorme estar aquí, da igual si es por una forma u otra. Ojalá Rodri no estuviera lesionado. Obviamente que me veo preparado para ayudar si me toca desde el inicio o desde el banquillo. He demostrado que tengo nivel para estar aquí".

Un largo camino hasta la absoluta. "Sí, la verdad que lo hablaba con mi chica, con mi familia. Al final ha sido un camino largo, uno siempre tiene la ilusión de ser internacional con la absoluta y mi camino ha sido muy largo. Siempre lo he tenido como objetivo, estaba en la cabeza de mi pequeño círculo y sí que lo valoro mucho más. Siete años como has dicho, lo recibo con mucha satisfacción personal".

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Sus recuerdos de Luis de la Fuente. "Le conozco desde la sub 19. Sabemos de la calidad humana que tiene antes que futbolístico, lo más importante es la persona. A nivel futbolístico es obvio todo lo que ha ganado, mejor imposible y ojalá que siga muchos años ganando todo lo que se le ponga por delante. Si me dices en la sub 21 me dices que espero que Luis gane el Mundial... me queda un poco lejos. Ha sido un recorrido bueno para él y ojalá que sea mucho más grande".

Lo que más le ha impresionado de esta Selección. "La calidez, porque al final son campeones del mundo, pero son jugadores humildes y trabajadores. Bueno, realmente no me ha sorprendido pero sí es una cosa que hay que remarcar".

La influencia del Real Betis y Manuel Pellegrini. "Muy importante, al final la vida te va llevando por caminos, tú tomas tus propias decisiones. Finalmente acabé en el Betis y ya es la cuarta temporada que estoy. Creo que fue una decisión acertada en su momento, tuve un momento complicado de una lesión en el tobillo que llevé arrastrando durante mucho tiempo. Hace año y medio me operé y es una de las decisiones más importantes que tomé en mi vida. Estoy en mi mejor versión. El míster también ha sido muy importante para mí, me ha dado la seguridad y ha generado un buen equipo. Fue la decisión acertada en su momento y hoy estoy recogiendo uno de esos frutos".