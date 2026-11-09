Tito González | Basilio García Sevilla, 09 NOV 2026 - 10:06h.

Los dos jugadores del Betis han emprendido el viaje a Madrid apenas horas después de regresar de Elche

Luis De la Fuente avala a Marc Roca y explica la llamada a Álvaro Valles: "David Raya tiene un asunto"

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El Real Betis Balompié está de enhorabuena en este parón de selecciones. Dos de sus jugadores más destacados en el inicio de temporada, Álvaro Valles y Marc Roca, se concentran a partir de este lunes en Las Rozas con la selección española, la campeona del mundo que aún se mira con orgullo su segunda estrella en el pecho de su camiseta tras el tremendo éxito cosechado el pasado verano en Norteamérica.

Este lunes, apenas horas después de regresar de Elche donde el Betis consiguió otra magnífica victoria, tanto el portero como el centrocampista han vuelto al Aeropuerto de San Pablo para desplazarse hacia Madrid, donde quedarán concentrados y vivirán sus primeros entrenamientos a las órdenes de Luis de la Fuente en la selección absoluta -el catalán ya compartió con él convocatorias en las inferiores-, quien los incluyó en la lista de 26 futbolistas para los próximos partidos de la UEFA Nations League ante República Checa e Inglaterra. A las 10.25 horas partía su vuelo hacia la campeona del mundo, y minutos antes han sido captados por las cámaras de ElDesmarque.

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“Muy ilusionado, con ganas de vivir esta nueva experiencia y disfrutar”, expresaba Valles a los medios presentes en el aeródromo sevillano, otorgando mucha responsabilidad de la llamada al hecho de estar jugando en el Betis. “Al final la repercusión que tiene este club es distinta. Creo que el buen inicio de temporada que estamos haciendo, tanto en Liga como en Champions, también dice mucho. Hay que seguir trabajando y disfrutar de estos días con la selección”, expresaba.

Álvaro Valles, como después Marc Roca, confesaban que veían cumplido un anhelo de niños, de cuando empezaron a jugar a la pelota. “Cuando empezamos de pequeñitos, soñamos con este tipo de cosas. Como te he dicho antes, disfrutarlo mucho, aprender de los mejores y esperemos que sean muchas más”.

Las palabras de Marc Roca

No ha hablado con el seleccionador. “No, aún no. Ahora, cuando llegue, hablaré con él. Muy agradecido por la oportunidad y aprovecharla”.

El sueño desde pequeño. “Uno siempre lo tiene en la cabeza, al final es el sueño de cualquier niño. Trabajamos para tener estas oportunidades y gracias a Dios me ha llegado la oportunidad. Así que feliz, contento y con ganas de aprovechar la oportunidad y ojalá sea la primera de muchas”

Su experiencia con Luis de la Fuente. “Sí, obviamente. Luis siempre ha confiado en mí, así que muy agradecido. Con ganas de devolverle la confianza y ayudar al equipo”.

La importancia del Betis. “Obviamente. Al final sabemos que si el equipo va bien tienes más opciones de estar ahí en la selección. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo. Este año se está reforzando la Liga y la Champions, así que contentos con ganas de seguir porque este equipo no tiene límite”.