Álvaro Borrego 06 NOV 2026 - 12:50h.

El guardameta y el centrocampista debutan en una lista de Luis de la Fuente, que ha citado a 27 futbolistas

Cuántos futbolistas se perderán el Navalcarnero - Betis de Copa del Rey por estar con su selecciones

Compartir







Álvaro Valles y Marc Roca, además de Jacobo Ramón (Como 1907), todos ellos debutantes, más el regreso de Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y Pablo Barrios (Atlético de Madrid), son las grandes novedades de la convocatoria del seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, para los dos próximos compromisos de España en la Liga de Naciones, ante la República Checa e Inglaterra. Una lista que pone en valor el gran inicio de temporada del Real Betis, con dos representantes que recogen el testigo de Fran García, citado en el último parón de octubre.

En total son 27 jugadores los citados por De la Fuente en una convocatoria en la que regresan tras sus lesiones de la anterior lista Pedro Porro (Tottenham), Nico Williams (Athletic Club), Ferran Torres (PSG) y el meta del Barcelona Joan García, según informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en sus redes sociales. Respecto a la convocatoria de finales de septiembre, salen por lesión el capitán Rodri Hernández, Eric García y Dani Olmo, del Barcelona, y también el extremo del Liverpool Víctor Muñoz aquejado también de molestias musculares.

PUEDE INTERESARTE Cuántos puntos necesita el Betis y qué porcentaje tiene para clasificarse en Champions League

Para cubrir estas bajas, De la Fuente ha recurrido a savia fresca con jugadores que atraviesan un gran momento en sus clubes. Álvaro Vallés se incorpora como cuarto guardameta y se estrena en la Roja, al igual que el centrocampista Marc Roca, de 29 años. Ambos se enteraron en mitad del entrenamiento del Real Betis y esta fue la reacción de ambos, según se pudo ver en el vídeo colgado por el club en sus redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Aitor Ruibal, el chico para todo

La selección se concentrará el próximo lunes, día 9, para preparar los dos partidos en Praga ante los checos, el jueves día 12, y ante Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid el día 15. España, que suma cuatro victorias en otros tantos partidos tras vencer en la ida a checos e ingleses y a Croacia en dos ocasiones, tiene asegurado el billete para los cuartos de final que se disputarán el 25 y 30 de marzo.

La convocatoria completa de Luis de la Fuente

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ING), Joan García (Barcelona) y Álvaro Valles (Betis).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ING), Laporte (Athletic Club), Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Jacobo Ramón (Como), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) y Dean Huijsen (Real Madrid).

Centrocampistas: Martín Zubimendi (Arsenal, ING), Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG, FRA), Mikel Merino (Arsenal, ING), Fermín López (Barcelona), Álex Baena y Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Marc Roca (Betis).

Delanteros: Oyarzabal y Barrenetxea (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (PSG), Roberto Fernández (Espanyol), Nico Williams (Athletic Club) y Yeremy Pino (Crystal Palace, ING).