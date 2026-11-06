Cuántos futbolistas se perderán el Navalcarnero - Betis de Copa del Rey por estar con su selecciones

Álvaro Borrego 06 NOV 2026 - 12:29h.

El Betis contará con hasta ocho internacionales, a la espera de lo que suceda con la convocatoria de Colombia

Cuántos puntos necesita el Betis y qué porcentaje tiene para clasificarse en Champions League

Compartir







El Real Betis afrontará entre algodones su estreno en la Copa del Rey. Los verdiblancos jugarán contra el CDA Navalcarnero el próximo jueves 12 de noviembre en Alcorcón y Manuel Pellegrini no podrá contar con los futbolistas que se marcharán con sus respectivas soluciones. Una tesitura que compromete y mucho al entrenador, que perderá a casi una decena de jugadores para ese encuentro. Los grandes protagonistas de la jornada son Álvaro Valles y Marc Roca, dos de las novedades de Luis de la Fuente en la convocatoria de la selección española. Ninguno de ellos podrá estar en ese debut en la competición del ko.

Nueve fueron los futbolistas que tuvieron compromisos internacionales en el último parón y casi todos ellos repetirán en estas fechas reservadas para el mes de noviembre. Un escenario que, por ejemplo, dejará al Real Betis sin delantero centro, habida cuenta que Troy Parrott acudirá con Irlanda, Cucho Hernández sigue lesionado y quizás para esa jornada podría ser precipitado ponerlo de inicio, por lo que Nelson Deossa -si no va con Colombia- o Aitor Ruibal emergen como principales opciones para la delantera.

PUEDE INTERESARTE Aitor Ruibal, el chico para todo

Por el momento están confirmadas las ausencias de Marc Roca y Álvaro Valles, con la absoluta de España, Ángel Ortiz y Manu González, con la sub21, Facundo Bernal, con Uruguay, Álvaro Fidalgo, con México, Ez Abde, con Marruecos y Troy Parrott, con Irlanda. Faltaría por conocerse la convocatoria de Colombia, aunque no parece que vayan a estar Cucho Hernández -lesionado- ni Nelson Deossa.

Esta vez no van Fran García -con España- ni Lo Celso con Argentina, por lo que ambos estarán disponible para ese partido de Copa del Rey. Tampoco lo harán Junior Firpo ni Morante.

PUEDE INTERESARTE Marc Bartra, Llorente y Fidalgo donan 5000 euros para ayudar a la familia de Jesús de Miguel

Un Betis que podría salir con Diego Conde, Bellerín, Llorente, Bartra, Junior Firpo; Deossa, Fornals, Lo Celso; Riquelme, Morante y Aitor Ruibal. En el banquillo estarían Iker Losada, Natan, Isco, Dani Ceballos y Antony, entre otros.

Para el compromiso contra el Navalcarnero Manuel Pellegrini podría tirar de más canteranos, aspecto con el que hay que tener sumo cuidado. Conviene recordar que un equipo debe puede alinear de manera simultánea a un máximo de cuatro jugadores procedentes del filial. Por suerte, hace algo más de un año se modificó levemente la norma, con un matiz que 'beneficia' a los clubes a la hora de evitar sustos mayores. Hasta hace dos temporadas, si expulsaban a un futbolista y eso dejaba al equipo con menos siete de jugadores con ficha de primer equipo y con cuatro canteranos, suponía alineación indebida. Ahora, en caso de causa mayor, no se incurrirá en infracción. Es decir, en todo momento podrá disponer de cuatro futbolistas con ficha del filial.