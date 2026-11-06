Álvaro Borrego 06 NOV 2026 - 13:33h.

El guardameta, que podrá debutar con España, reconoce que era "lo que estaba buscando" desde hace mucho tiempo

La reacción de Marc Roca y Álvaro Valles al enterarse de la convocatoria de Luis de la Fuente

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Álvaro Valles por fin cumplirá su sueño. El guardameta de 29 años ha sido una de las grandes novedades de la convocatoria de Luis de la Fuente y al igual que Marc Roca tendrá la oportunidad de debutar con la selección española en este próximo parón de noviembre. Un premio más que merecido para el futbolista del Real Betis, avalado por ser uno de los porteros más en forma de LALIGA. Así lo atestiguan unos números que le alzan como el guardameta con más paradas clave de la competición.

El portero se enteró de la convocatoria justo al finalizar el entrenamiento del Real Betis y nada más conocer la noticia atendió a los medios oficiales del club para ofrecer sus reacciones.

Cómo ha recibido la noticia: "Con mucha ilusión. Muy emocionado. No he llorado por vergüenza creo yo. Para eso trabajamos día a día y es lo que estábamos buscando. Por fin ha llegado esta recompensa, a disfrutarla y vivirla con las mejores".

El premio al sacrificio: "Siempre me han preguntado si merecía la pena ese año en blanco para volver a casa y aquí está la respuesta. Con más motivo. Estoy disfrutando mucho este año, el año pasado sí que fue más de transición después de estar un año parado y creo que está dando sus frutos también gracias al trabajo diario con mis compañeros y con Toni (Doblas), nos entendemos muy bien, tenemos un ambiente muy sano y prueba de eso es la competitividad y la evolución que estamos teniendo".

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En quién piensa Álvaro Valles: "En mi familia, mi mujer estaba pendiente de la posible llamada, ella siempre ha sido más positiva que yo en ese sentido, estos días me decía que me iba a llamar, que me iba al llamar. Yo tenía un poco más de dudas, al final le tengo que dar la razón. Muy feliz, muy contento y a disfrutar por mi familia, por mis hijos. Que ellos vean disfrutar a su padre es un orgullo".

Y lo hace siendo jugador del Betis: "Es inmejorable. Estoy en casa, estoy feliz, estoy disfrutando cada partido como un niño y hay que seguir mejorando. Esto es solo el principio".