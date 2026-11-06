Fran Fuentes 06 NOV 2026 - 13:30h.

El seleccionador lo explica en sala de prensa

Cuántos futbolistas se perderán el Navalcarnero - Betis de Copa del Rey por estar con su selecciones

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Luis De la Fuente ha explicado la convocatoria de los dos jugadores del Real Betis, Álvaro Valles y Marc Roca, citados para los partidos frente a Chequia e Inglaterra en la UEFA Nations League. El seleccionador ha contado con ellos para la lista de este parón ante la baja de Rodri Hernández y, como ha explicado, por un asunto personal de David Raya. Así lo explica el propio técnico. A continuación, sus palabras:

¿Por qué lleva a cuatro porteros?: "Hay un asunto que David Raya tiene a nivel personal en Inglaterra. No sabemos si el miércoles puede estar solucionado el asunto. En cualquier caso, no solo eso. A Álvaro lo seguimos desde que estaba en Las Palmas. Es un futbolista que lo está haciendo fantásticamente bien. Creo que es un momento oportuno para verle. Que viva el contexto de selección. Se suma a la causa y a la familia que es este equipo".

La baja de Rodri y la llamada a Marc Roca: "Yo ya he dicho que tenemos a los dos mediocentros del mundo. Zubimendi es el segundo, con permiso de Rodrigo. Además, juegue o no juegue, con nosotros rinde a un nivel muy alto. El otro día completó 90 minutos a un ritmo muy alto en el partido europeo del Arsenal. Tenemos la posibilidad de abrir la puerta a otros grandes futbolistas. Entre ellos, y lo celebro se incorpora con nosotros Marc Roca, está haciendo uan temporada muy buena y su club está en un nivel muy alto. Además, lo recuerdo, ya estuvo muchos años con nosotros, fue campeón sub 21 con nosotros, hizo un campeonato sensacional, y tenemos muchas ganas de volver a reencontrarnos. Se lo ha ganado y conoce perfectamente nuestro ideario futbolístico. Conoce todas las secuencias, situaciones y automatismos. Es una muy buena noticia. La maña noticia es que venga sustituyendo a un compañero por lesión. El fútbol es así, lesiones va a haber en clubes, en entrenamientos, en partidos y bajando del autobús, como os conté yo un día que me pasó a mí".

¿A qué se debe la llamada de Álvaro Valles y por qué no ha venido antes?: "¿A quién hubieras sacado de los tres que estaban? Dime un nombre. Pensé que te referías a los que fueron al Mundial. Es un jugador que estábamos siguiendo y habíamos estado en Las Palmas en repetidas ocasiones. En mi opinión, en España hay cinco de los diez mejores porteros del mundo. Dicho esto, si hubiera estado David Raya en condiciones, los tres porteros habrían sido Unai, David y Joan. Ahora bien. Ahora, como se abren las puertas también, como he dicho en el tema de Rodrigo, que hay lesiones, bajas y circunstancias que obligan a tomar decisiones, se abren otras puertas. En cualquier caso, Álvaro está haciendo un año magnífico y es un gran portero y le tenemos como a Josep. Tú traerías a Josep, otro traería a otro. El que toma la decisión soy yo, de manera que creo que los cuatro que están ahora son cuatro de los mejores porteros del mundo".