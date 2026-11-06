Álvaro Borrego 06 NOV 2026 - 11:04h.

Sumando dos puntos se aseguraría la clasificación para el playoff, mientras que hacerlo entre los ocho primeros sí que está mucho más difícil

España se desploma en la lucha por la plaza extra de Champions tras los fiascos en Europa League y Conference

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La derrota sufrida contra el Borussia Dortmund ha provocado un pequeño retroceso del Real Betis en la clasificación de la Champions League, cayendo de la quinta hasta la undécima posición. Un resultado que momentáneamente le deja fuera de las ocho primeras plazas y que convierte en una misión casi imposible lograr el pase directo a los octavos de final, sobre todo si tenemos en cuenta lo complejo del calendario restante. Sea como fuere, en el club nada ha cambiado y el objetivo sigue siendo clasificarse como mínimo para las rondas eliminatorias, algo que sigue teniendo en su mano y que certificaría con un triunfo en cualquiera de los próximos cuatro compromisos frente a Slovan Bratislava, Como 1907, Arsenal o Bayern Múnich.

El compañero de @LaLigaenDirecto ha desgranado las posibilidades de clasificación del Real Betis según los puntos que sume en estos próximos cuatro partidos. Para entrar en el TOP24, lo que le brindaría un boleto en los playoffs previos a los octavos de final, le bastaría con ganar en Bratislava, dado que sumando dos puntos o más tendrá un 100% de opciones de clasificación.

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Sumar un punto en cuatro partidos le daría 95,1% de probabilidades de clasificarse, mientras que si pierde los cuatro partidos se quedaría con un 54,9%. Es decir, aun perdiéndolo todo mantendría serias opciones de clasificarse, aunque no sea lo más recomendable dado que el Real Betis sería uno de los clubes con peor golaveraje en caso de perderlo todo.

Conviene recordar que la temporada pasada el último accedió con 9 puntos, mientras que en la 24/25 el vigésimo cuarto se clasificó con once, por lo que se estima que al Real Betis Balompié le podría faltar entre uno y dos puntos para certificar su presencia por primera vez en unas rondas eliminatorias de la Champions League.

Mucho más complicado será clasificarse entre los ocho primeros, para lo que necesitaría casi tres victorias en cuatro partidos.

4 pts o menos > 0%

5 pts > 0,7%

6 pts > 8,0%

7 pts > 53,5%

8 pts > 97,1%

9 pts > 99,3%

10 pts o más > 100%